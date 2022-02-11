Танки ворога все ближче до лінії розмежування: Генштаб ЗСУ показав карту ситуації на Донбасі

Окупанти розмістили на Донбасі 148 одиниць військової техніки з порушенням мінських домовленостей. Мовиться про танки та самохідні гаубиці.

За даними Генштабу, найменша відстань від лінії зіткнення, на якій ворог розмістив техніку, 36 кілометрів.

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Де саме окупанти розміщують техніку

У Генштабі зазначили, що зафіксували скупчення ворожої техніки у зоні дії так званих першого та другого армійського корпусів.

Перший армійський корпус

Окупанти розмістили 118 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

з порушенням лінії відведення в районі Тернового (57 кілометрів від лінії зіткнення) – РСЗВ (1 одиниця); самохідні гаубиці (10 одиниць);

з порушенням районів зберігання у районах: Покровка (36 кілометрів від лінії зіткнення) – танки (17 одиниць); Тернове (57 кілометрів від лінії зіткнення) – танки (58 одиниць).

Також вдалося зафіксувати військову присутність у зоні безпеки у районах:

Покровка (36 кілометрів від лінії зіткнення) – ББМ (17 одиниць);

Тернове (57 кілометрів від лінії зіткнення) – ББМ (15 одиниць).

Другий армійський корпус

Так ворог розмістив 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них із порушенням районів зберігання у районі:

Круглик (31 кілометр від лінії зіткнення) – танки (27 одиниць);

Сміле (31 кілометр від лінії зіткнення) – БМП (3 одиниці).



Де саме окупанти розміщують техніку / Фото Генштаб ЗСУ

У Генштабі не виключають подальшої ескалації

Також у Генштабі повідомили, що робота спостерігачів ОБСЄ на Донеччині регулярно супроводжується перешкодами з боку проросійських бойовиків.

"Зафіксовані порушення з боку окупантів свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруженості,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, під час польоту над ділянкою розведення в районі Петрівське БПЛА СММ малого радіусу дії зазнав впливу перешкод сигналу GPS засобами РЕБ супротивника.

Текст публікації Генштабу ЗСУ:

Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 148 одиниць військової техніки збройних формувань Росії, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження. Збройні сили України залишають за собою право відкривати вогонь у відповідь у випадку наступальних дій після невдалої спроби використання координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.