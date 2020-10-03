Міністр оборони Андрій Таран вважає, що створення міжнародної литовсько-польсько-української бригади ЛитПолУкрбриг було чітким сигналом Кремлю, Також він запропонував її залучити до завдань у складі міжнародних миротворчих операцій. Мовиться, зокрема, і про операцію в Косово.

Про це 2 жовтня заявив український міністр оборони під час виступу у штабі ЛитПолУкрбриг в польському Любліні. Цього дня відзначали 5-ї річницю створення бригади, передає Укрінформ.

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Значення ЛитПолУкрбриг у світовій геополітиці

Таран, зокрема, підкреслив, що створення спільної литовсько-польсько-української бригади п’ять років тому було "чітким сигналом Кремлю, що будь-який прояв агресії матиме консолідовану відповідь". Міністр додає, що за час свого існування ЛитПолУкрБриг стала фактором миру та стабільності в регіоні Центральної та Східної Європи.

Це особливо актуально сьогодні, коли Російська Федерація сьомий рік поспіль веде війну проти України, в результаті якої незаконно анексовано Кримський півострів та окуповано частину східної України, загинуло понад 14 тисяч українців, а мільйони людей стали вимушеними переселенцями,

– констатував міністр.

Таран також зауважив, що нова політична платформа Люблінський трикутник, покликана посилювати співпрацю в політичній, економічній, культурній сферах та між громадським суспільством трьох країн, матиме також важливий вплив і на військову сферу.

Залучення ЛитПолУкрбриг до миротворчої операції в Косово

Водночас Таран вважає, що успішне багаторічне існування бригади є підставою для розширення шляхів і форматів її подальшого застосування. Мовиться, зокрема, про її залучення до заходів бойової підготовки, навчань і тренувань, що проводять Альянс і Євросоюз.

Враховуючи надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями, пропоную відновити розгляд питання потенційної можливості залучення бригади до виконання завдань у складі міжнародних операцій та місій, наприклад до операцій в Косово,

– зауважив Таран.

Очільник Міноборони зазначив, що реалізація цієї ініціативи сприятиме поширенню міжнародного іміджу бригади та підтвердить незворотність процесів інтеграції України в євроатлантичну систему колективної безпеки. Вже сьогодні у межах бригади українські офіцери здобувають практичний досвід з питань функціонування багатонаціонального з’єднання за стандартами НАТО.

За словами Тарана, в умовах російської агресії для України вкрай важливо надавати можливість якомога більшій кількості українських офіцерів теоретично і практично опановувати штабні процедури та стандарти НАТО. Мовиться про планування, забезпечення та застосування військових сил для подальшого впровадження оптимального досвіду у повсякденній діяльності ЗСУ.

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Основне про створення ЛитПолУкрБриг