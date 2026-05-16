Був воїном честі та сили: на фронті загинув Тарас Матвієць
Україна втратила ще одного захисника. У боях на Дніпропетровщині загинув головний сержант десантно-штурмової роти Тарас Матвієць.
Про загибель захисника та його життя до війни розповіли в Мото Зграя Шаргород.
Що відомо про загиблого військового?
Тарас Матвієць – 26-річний військовий, який проживав на Вінниччині. До лав ЗСУ приєднався ще на початку повномасштабного вторгнення.
Український захисник був головним сержантом десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону ЗСУ.
Дарина Коломієць розповіла, що Тарас Матвієць у дитинстві був не слухняним, але завжди захищав інших та нікого не ображав.
Загинув український захисник 14 травня 2026 року під час виконання бойового завдання у селі Кардаші, Синельниківського району, Дніпропетровської області.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Тараса Матвійця. Світла пам'ять!
Кого ще втратила Україна?
Військовослужбовець Андріан Стасишин з Тернопільщини, що вважався зниклим безвісти понад рік, офіційно підтверджений загиблим. Він був стрільцем-сапером 79 окремої десантно-штурмової бригади, а родина та друзі тривалий час сподівалися на його повернення.
Віталій Малюшевський, 25-річний військовий з Тернопільщини, загинув на фронті. Український військовий народився 29 вересня 2000 року та проживав у селищі Залізці.
Андрій Ігнатенко, який раніше працював у Київському метрополітені, загинув на війні на Харківщині. Він залишив дружину, трьох дітей, матір та сестру.
Юрій Тимошенко, молодший сержант з Харківщини, загинув 27 квітня під час штурмових дій ворога. Він став до лав ЗСУ ще 2022 року.