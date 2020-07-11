На Донбасі загинув Тарас Матвіїв – засновник Пошукової ініціативи Майдану
Російські найманці продовжують щодні обстрілювати Донбас та вбивати українських героїв. Під час обстрілів загинув боєць Тарас Матвіїв з Львівщини. Військовий був засновником "Пошукової ініціативи Майдану".
Тарас Матвіїв служив у 24-їй окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, повідомляє 24 канал.
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Військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тіщенко у фейсбуці написав, що молодший лейтинант загинув під час обстрілів.
Він захищав український народ від ворогів, щоб звуки вибухів і свист куль для нас не були знайомі. Але ворожа міна забрала його від нас,
– додав Тіщенко.
Що відомо про загиблого
Тарас Матвіїв родом із Жидачівського району Львівської області. Воїн був засновником "Пошукової ініціативи Майдану" – організації, яка однією з перших почали шукати зниклих революціонерів під час Євромайдану. Матвіїв був активістом, депутатом та волонтером.
Національний музей Революції Гідності у фейсбуці опублікував слова Тараса, які закарбуються надовго:
"Доки дихаю, сподіваюсь! Я довго мовчав і слухав. Доки стало нестерпно мовчати. Пишу, бо маю обов’язок. Перед совістю і людьми, яких поважаю. Останні 5 років я не знаю спокою. Зачинаючи від Майдану, транзитом через волонтерський і добровольчий рух, участь в самоврядуванні і аж до теперішньої служби в ЗСУ. Я свідомо обрав шлях постійних потрясінь і викликів відкинувши попередній спосіб життя, медійну кар‘єру і навіть давні мрії. …Я похитнувся, але не впав. Все ще в запилюжених берцях і при справі. До останнього сподіваюсь, що українці не розміняють свободу на срібняки і не побояться відповідальності за свої вчинки. Dum spiro spero, товариство!".
Останній допис Тараса у фейсбуці був 7 липня.
Мліє степ Донбасу. В очікуванні пожеж і визволення,
– написав військовий.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого героя.