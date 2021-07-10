Тарас Цимбалюк захопив фото з весілля в Карпатах: неймовірні кадри

Український секс-символ Тарас Цимбалюк більше не холостяк. Він одружився з коханою Тіною Антоненко. Весілля закохані зіграли посеред гір Карпат. Молодята показали неймовірні кадри з церемонії.

Зірка "Спіймати Кайдаша" та учасник "Танців зірками" Тарас Цимбалюк зробив пропозицію коханій у вересні минулого року, після трьох років стосунків. Свідками освідчення стали тисячі телеглядачів, адже він запропонував Тіні вийти за нього в прямому ефірі.

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"Три роки тому я запросив цю дівчинку на перше побачення і з тих самих пір я почав себе відчувати найщасливішим чоловіком на землі. Можу сказати твердо : цим вчинком я буду пишатися все життя", – зізнався Тарас Цимбалюк.

Тіна Цимбалюк, для мене величезна честь, що ти стала моєю дружиною. Мій мотиватор, берегиня нашої сім'ї та моя величезна любов. Дякую, моя дівчинко,

– розчулив актор.

Зворушливий пост він доповнив фото з розкішного весілля, яке відбулось 3 липня серед гір Карпат. Закохані одружились в таємниці від журналістів, покликавши на фантастичне святкування лише найближчих.

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко сказали одне одному "так" на тлі красивої арки з живих квітів. Після романтичної фотосесії молодята запросили гостей за стіл, який накрили просто неба. У світлі ліхтарів вони озвучили клятви та виконали перший весільний танець під дощем.

Гості на весіллі Тараса Цимбалюка / Фото з інстаграм-сторіс актора

Пара захопила весільними вбраннями:

актор одягнув класичний чорний костюм з білою сорочкою і метеликом, однак довершив його не туфлями, а кросівками;

кохана Тараса Цимбалюка обрала неймовірно красиву атласну сукню з оголеною спиною та бантом на талії. Вбрання зі шлейфом і розрізом в зоні декольте розкішно підкреслило струнку фігуру Тіни. Волосся білявки зібрали у вишукану зачіску й зробили ніжний макіяж зі стрілками.

Весільні фото Тараса Цимбалюка / Кадри з інстаграму актора