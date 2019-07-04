Тарасов готувався до нападу два місяці: нові шокуючі подробиці вбивства Дарії Лук’яненко

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко, Микола Тарасов, готувався до нападу на дитину від квітня, тобто два місяці. Він збирався зґвалтувати малолітню дівчинку, а з тим, що це буде саме сусідка Дарія він визначився вже в червні.

Про те, що вбивство дитини не було спонтанним рішенням сам Тарасов зізнався у суді під час обрання йому запобіжного заходу. Про це йдеться в роз’ясненні суду, передає "Думская".

Так, Микола Тарасов розповів суддям, що готувався до зґвалтування малолітньої дівчинки, починаючи з квітня. До цього його спонукала сексуальна незадоволеність.

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При цьому йшлося не про конкретно про Дашу, а про будь-яку вподобаному ним дитину.

Рішення про зґвалтування Дарії Лук’яненко злочинець прийняв тільки в червні. В цьому випадку він керувався тим, що особистого знайомий із жертвою і знав маршрут її пересування.

Згідно з матеріалами справи, на вчинення злочину у підозрюваного пішло близько півгодини. О 14:30 він заманив дівчинку у двір, а вже о 15:00 викинув її роздягнений труп до вигрібної ями.

Що відомо про пошуки і вбивство Дарини Лук’яненко?

11-річна дівчинка зникла посеред білого дня по дорозі на танцювальний гурток у рідній Іванівці. Її пошуки розпочались пізно ввечері 13 червня та тривали 6 днів. У них, окрім поліцейських, брали участь військові та волонтери.

Врешті тіло дитини знайшли у вигрібній ямі на сусідському подвір’ї. У вбивстві зізнався 26-річний Микола Тарасов. Під час допиту він розповів, що спочатку душив дівчинку потім роздягнув і кинув тіло у вигрібну яму, а її речі облив бензином і спалив.

За версією слідства, офіційна причина смерті школярки – колото-різана рана шиї. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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