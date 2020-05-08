Тариф COVID-19: хворих лікуватимуть безкоштовно, а лікарям заплатять більше

Після численних скарг щодо обіцяних 300%, які лікарі не отримали, уряд змінює механізм, прийнявши 4 пакети фінансування боротьби з коронавірусом.

Поки йде розслідування, чому медики, які борються з коронавірусом, не отримали обіцяну доплату за березень, розробили новий механізм за квітень, щоб уникнути цих проблем. До програми медичних гарантів додали ще 4 пакети. Яке фінансування передбачили у нових пакетах та хто за це відповідальний – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Як тепер фінансуватимуть лікарні та роботу медиків

З 1 квітня стартувала друга хвиля медичної реформи. Згідно з нею, медзаклади мають отримувати фінансування від Національної служби здоров’я, з якою напряму підписали відповідні договори. До програми медичних гарантій додали ще 4 пакети, які стосуються боротьби з коронавірусом. Тепер доплати медикам та оплату лікування українців, хворих на коронавірус, здійснюватиме Національна служба здоров'я.

З 1 квітня зарплату вкладено в тариф COVID-19: туди входить вартість лікування, 300% зарплати медпрацівників. Ми заклали всі ці умови в окремий нормативний акт – постанова Кабміну від 24 квітня. Я впевнений, що Національна служба здоров'я протягом одного-двох днів підпише всі договори і найближчим часом перерахують всі кошти,

– сказав міністр Степанов.

Ввели 4 нові пакети фінансування боротьби з COVID-19 для транспортування, діагностики та лікування: 3 постійні та 1 тимчасовий. Про це на онлайн-брифінгу розповіла очільниця НСЗУ Оксана Мовчан, передає 24 канал.



Мобільні бригади в Україні / Житомирська ОДА

Підвищене фінансування для бригад екстреної допомоги. Розмір фінансування залежить від навантаженості на область.

Фінансування роботи мобільних бригад, які виїжджають за направленням лікаря. Мобільні бригади приїжджають до людини додому і проводять тест. Розмір фінансування залежить від кількості осіб у бригаді при розрахунку, що одна бригада здійснює щонайменше 150 виїздів на місяць.

Фінансування стаціонарних закладів, де можуть надавати допомогу пацієнту з коронавірусом. Важливо, що таким закладам платитимуть незалежно від того, чи є в них пацієнти, чи ні. Вони отримуватимуть аванс, щоб придбати необхідні ліки та підготуватися. Очільниця НСЗУ порівнює такі медичні заклади із пожежними станціями, які розташовані географічно по всій країні і готові в будь-який момент відправити бригаду. Так і лікарні повинні отримувати фінансування, щоб мати все необхідне для прийняття пацієнтів з COVID-19 навіть у випадку спалаху пандемії.

У всі ці три пакети закладені доплати медикам та іншим працівникам, які борються з коронавірусом у розмірі до 200-300%. Тобто окремо на екстрену службу, мобільні бригади та медпрацівників у стаціонарі, починаючи з квітня. Доплати за квітень НСЗУ впродовж кількох днів має направити в медзаклади, з якими підписала контракт.



Крім того, ці пакети медичних гарантій передбачають, що лікування хворих на COVID-19 буде безплатним. І це враховує витрати на ліки.

Зверніть увагу Тест на COVID-19 перед операцією мають робити безкоштовно, – Степанов

Вводять також тимчасовий 4 пакет фінансування. Він буде діяти лише протягом квітня. За рахунок цих коштів заплатять за послуги лікарням, які прийняли пацієнтів з COVID-19, але не увійшли у перелік 240+, затверджений МОЗ.

Оксана Мовчан розповідає, що у квітні система ще налагоджувала свої процеси, тому багато лікарень долучалося до боротьби. Вони не отримали за це доплат, але у травні НСЗУ направить гроші у такі лікарні. Натомість з 1 травня лікарні, які не входять до переліку 240+, тобто які відвели під боротьбу з коронавірусом, не матимуть права приймати таких пацієнтів.

Це (прийом пацієнтів з коронавірусом – 24 канал) буде заборонено з 1 травня, ми не хочемо, щоб пацієнтів везли в усі лікарні, які є в країні. Це б спричинило зараження пацієнтів з іншими хворобами або зараження лікарів, які не будуть готові до цього та не матимуть необхідного захисту, – розповіла Оксана Мовчан.

Від чого залежить розмір доплати?

Надбавки до 300 та 200% не означають, що саме стільки доплатять. Кому нараховувати надбавку та в якому розмірі, вирішує керівник медичного закладу. Беруть до уваги категорію, стаж та складність умов праці.

Чому попередня модель фінансування провалилася

За березень до 300% від окладу медикам виплачували обласні державні адміністрації, які отримали гроші від держави з Фонду боротьби з COVID-19. Важливо зауважити, що доплати нараховувалися від розміру окладу, а не зарплати як це має бути у квітні. Оклад зазвичай близький до мінімальної зарплати у медиків. Та навіть ці гроші отримали не всі. А хто отримав, скаржаться на низьку суму. У кількох містах медики вийшли на протести.

В Україні вже пообіцяли провести розслідування. У Кабміні запевняють, що гроші пішли в регіони давно і що затримка на місцях. За березень перерахували 905 мільйонів гривень при потребі 181 мільйона.

Ми дали коштів значно більше, ніж була потреба. Наш аналіз показує, що не всі департаменти охорони здоров'я спрацювали правильно. Тому прошу голів ОДА ініціювати службове розслідування щодо нарахування заробітної плати працівникам, що борються з коронавірусом,

– зазначив Шмигаль.

На місцях, пояснив міністр Степанов, почали користуватись наказом Мінсоцполітики від 2003 року, у якому мовиться про оплату фактично відпрацьованих годин. Через це медики і отримали такі низькі доплати.



Доплата медсестрі / Фото Ольга Сердюк

МОЗ обіцяє, що всі гроші за березень медики та інші, хто бореться з COVID-19, отримають до 8 травня. Якщо ні, то закликають звернутися на гарячу лінію МОЗ.

Скільки медиків та лікарень борються з коронавірусом

У березні кількість працівників, які боролися з COVID-19 склала 5 435 загалом, за словами міністра охорони здоров’я. А медичних закладів, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусом – 242. Це лікарні "першої хвилі". Загалом в Україні 66 тисяч ліжко-місць, з них 12 тисяч – інфекційних та 1 870 апаратів ШВЛ. З детальною статистикою по кожній лікарні можна ознайомитися на сайті НСЗУ.

Чи достатньо в Україні апаратів ШВЛ та яку кількість хворих витримає українська медицина – у матеріалі Апарати ШВЛ: як працюють, скільки коштують та чи достатньо їх в Україні.

Кожен 5-ий хворий на коронавірус в Україні – медик. Це один з найвищих показників у світі. Загалом в Україні вже 2 660 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19

У Центрі громадського здоров'я розповіли про основні причини, які спричинили поширення інфекції серед лікарів.

Ймовірні причини інфікування лікарів:

відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;

неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їхнє зберігання та утилізації;

недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту.

Скільки заробляють медики в Україні

Медичні працівники отримують найнижчі зарплати в Україні. За даними Держстату у лютому їх середня зарплата була 7 471 гривня при тому, що середня зарплата у всіх галузях становила на той час 10 847 гривень.

В рамках другого етапу медичної реформи, лікарі мали отримати суттєве підвищення до зарплати. Проте вийшло все навпаки. Збільшення заробітної плати медичним працівникам можливе лише в тих закладах, де немає дефіциту фінансування. При цьому працівникам лікарень, де є недофінансування, заробітні плати можуть навпаки знизити.

Про це раніше повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

В тих закладах, які мають брак фінансування може бути підвищення рівня заробітної плати. Це буде вирішуватися на рівні керівництва конкретного закладу. Що стосується 984 лікарень, які мають дефіцит фінансування, то у них може бути зниження заробітних плат,

– Максим Степанов, очільник МОЗ.

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Проте пізніше Степанов на брифінгу розповів, що для підвищення зарплат медичним працівникам потрібно виділити додаткові 11 мільярдів гривень і тоді зарплати до кінця 2020 зростуть на 50%.