Секретні дрони, про які ніхто ще не чув, заблокували логістику Росії на Півдні

412 бригада Nemesis СБС повідомила, що разом із Силами оборони України розпочала масштабну операцію проти російської логістики на півдні країни. Основними цілями стали військова техніка та забезпечення окупантів у глибокому тилу.

У бригаді зазначили, що для ударів використовують нові секретні безпілотні системи, які раніше не демонстрували публічно.

Дивіться також До Воронежа: інженери привезли з Китаю технологію, яка збільшить дальність українських дронів

Як СБС зривають логістику ворога на Півдні?

За їхніми словами, цей комплекс створили спільно з виробником спеціально для таких завдань.

Там також заявили, що завдяки роботі дронів вже знищено десятки російських вантажівок і паливозаправників. Через це, стверджують у Nemesis, російське командування та окупаційна влада були змушені обмежити рух важкої техніки трасою Р-280 "Новоросія", яка сполучає Маріуполь, Мелітополь і Сімферополь.

У бригаді додали, що спроби окупантів об'їжджати маршрут польовими та ґрунтовими дорогами також не дають результату, оскільки українські дрони виявляють цілі на будь-якій місцевості.

Логістичний маршрут Р-280 на Півдні заблоковано: дивіться відео

Нагадаємо, що російські військові на Півдні почали перевозити пальне та інше забезпечення цивільними вантажівками після ударів ЗСУ по їхній логістиці. Про це повідомив рух "Атеш". За даними агентів руху, окупанти шукають приватні фури, щоб маскувати військові перевезення під цивільний транспорт і таким чином уникнути атак дронів.

В "Атеш" зазначили, що удари ЗСУ змусили росіян відсунути логістику далі від фронту. Там також наголосили, що використання цивільного транспорту для військових цілей наражає мирних людей на небезпеку.