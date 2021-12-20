Тайфун Рай перетворив Філіппіни на пекло: загинули майже 400 людей

20 грудня 2021 , 22:18
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Джерело:

AFP

Філіппіни накрив тайфун Рай. Серед тих, які вирували в цьому регіоні – він є найпотужнішим у 2021 році. По всій країні зруйновані міста, а багато людей покинули свої домівки.

Тайфун Рай забрав щонайменше 375 людських життів. Він спустошив цілі регіони країни. 

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Якої шкоди завдав тайфун

На території, де пронеслось стихійне лихо, не вистачає питної води та їжі. По всій країні – перебої з постачанням електрики.


Багато людей були змушені покинути свої домівки / Фото Getty Images

Що таке тайфун

Назва тропічних циклонів у північно-західній частині Тихого океану, біля Філіппінських островів та в районі Південнокитайського моря. Циклони зазвичай супроводжуються зливами та стійкими вітрами з постійною максимальною швидкістю вітру, що перевищує 119 кілометрів за годину у районі епіцентрів.

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Тайфун на Філіппінах: наслідки

  • Тайфун Рай вирує на Філіппінах ще з 16 грудня. Швидкість вітру сягала 260 кілометрів на годину з поривами понад 300 кілометрів на годину. 
  • Він спустошив південні та центральні райони країни.
  • Понад 300 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки та прибережні курорти.
  • Інша назва тайфуну – "Одетта".
Автор: Олена Данилів