Головним джерелом інформації для українців залишається телебачення. Центральні канали у пошуках новин дивляться 75% громадян. На другому місці у людей – соцмережі, конкуренцію їм складають новини, почуті від родичів чи друзів.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова на замовлення "Детектор Медіа".

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Звідки українці найчастіше отримують інформацію:

Українське телебачення – 75%.

Соціальні мережі – 44,1%.

Українські інтернет-ЗМІ – 26,9%.

Родичі, друзі, сусіди, колеги по роботі, знайомі – 23,4%.

Месенджери (вайбер, телеграм тощо) – 11,4%.

Українське радіо – 8,8%.

Місцеве телебачення – 8,8%.

Українські газети – 7,7%.

Місцеві інтернет-ЗМІ – 5,9%.

Російське телебачення – 5,6%.

Місцеві друковані видання – 4,3%.

Місцеве радіо – 2,1%.

Російські друковані ЗМІ – 0,3%.

Російські сайти – 0,3%.

ЗМІ "ЛДНР" – 0,3%.

Інше – 1,7%.

Як видно з опитування, центральні українські телеканали в серпні 2020 року залишаються найбільш популярним джерелом інформації. Водночас на друге місце вийшли соціальні мережі, їхня частка за півтора року зросла з 24% до 44%.

Також значно зросла частка тих, отримує інформацію від родичів та друзів – з 11% до 23%. Ця позиція конкурує за третє місце із українськими інтернет-ЗМІ.



Джерела інформації українців / Інфографіка "Детектор Медіа"

Зверніть увагу! Дослідження проводили з 14 по 19 серпня в усіх регіонах, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Були опитані 2 022 респонденти віком від 18 років методом інтерв’ю face to face. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.