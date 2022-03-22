Те, що робить Путін – це зло, – американські добровольці, які приїхали захищати Україну

Троє добровольців з Америки приїхали захищати Україну. Адже вони вважають, що дії Путіна – зло. Немає причин, щоб люди так страждали.

Машина добровольців нещодавно підірвалась на міні. Їх врятували українські захисники. Після одужання американці планують повернутись до ЗСУ.

Зверніть увагу Українські військові звільнили Макарів від окупантів

"Я відчула, що маю бути тут. Я відчула, що це – правильно. Те, що тут відбувається, те, що робить Путін – це зло. Немає жодних причин, щоб наражати цих людей і мільйони інших на ті страждання і муки, які вони зараз відчувають. Я відчула, що повинна бути тут і постаратись допомогти всім, чим зможу", – каже захисниця Алексіс Антіла.

"Навколо багато зла. І мені не подобається, що вони (російська армія – 24 канал) роблять із цивільними і всіма людьми. Мої друзі відчувають те саме. У світі має бути справедливість для людей, які хочуть жити вільно. І це те, за що ми боремось", – додає доброволець Роб.

Повне інтерв'ю добровольців можна переглянути за посиланням.

Зверніть увагу – 13 країн пообіцяли посилити оборону України: відео