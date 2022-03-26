Те, що відбувається в Україні, змінить історію 21 століття, – Байден на зустрічі з Кулебою

Таке саме захоплення кожним українцем є у президента США Джо Байдена. Він робить свій внесок у перемогу над Росією.

Про це 26 березня сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він та міністр оборони Олексій Резніков зустрілися у Польщі з Остіном Ллойдом, Ентоні Блінкеном та Джо Байденом.

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"Президент Байден сказав 2 речі, якими можу поділитися. Перше – те, що відбувається в Україні, змінить 21 століття. І у нього є абсолютно чітке розуміння цього. Те, про що ми завжди говорили з 2014 року, що це не війна Росії проти України. Це війна тиранії проти вільного світу", – сказав Кулеба.

Що ще заявив Байден

Очільник МЗС наголосив, що спільними зусиллями необхідно зробити, щоб зміна 21 століття була на користь саме України. Кулеба зазначив, що друге – це безумовно слова Байдена про те, що США непохитно будуть з Україною в усьому до перемоги.

Ніщо не змусить США відвернутися від України або послабити підтримку,

– наголосив Кулеба.

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