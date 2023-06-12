Що відомо

Підліток приєднається до команди розробників, які створюють програмне забезпечення для супутників Starlink. Раніше Квазі стажувався в Intel Labs як науковий співробітник з досліджень штучного інтелекту. Він також допомагав Blackbird.AI, що спеціалізується на кібербезпеці. Тут він допомагав розробляти "конвеєр статистичного навчання для виявлення аномалій", щоб знаходити маніпуляції з контентом у соціальних мережах.

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Я приєднаюся до найкрутішої компанії на планеті як інженер-програміст в інженерній команді Starlink. Це одна з рідкісних компаній, які не використовували мій вік як довільний і застарілий показник зрілості та здібностей,

— написав він у LinkedIn.



Кайрен Квазі став працівником SpaceX у 14 років / Фото Shae Hammond/Bay Area News Group

Квазі став наймолодшим випускником в історії університету, заснованого 1851 року. Під час навчання він брав участь у студентському самоврядуванні та навіть викладав іншим студентам, ставши одним із найбільш затребуваних репетиторів, ідеться в публікації на сторінці вишу в LinkedIn. Він також брав активну участь в Асоціації комп'ютерної техніки та був старшим сенатором в Асоційованому студентському самоврядуванні. Посаду в SpaceX він отримав ще до закінчення інженерної школи Університету Санта-Клари.

В інтерв'ю ABC7 News Квазі зізнався, що не шкодує, що так швидко завершив навчання. "Існує загальноприйнята думка, що я втрачаю дитинство, але я не думаю, що це так. Я думаю, що за такого підходу я б зараз закінчував середню школу, яка для мене виявилася від початку занадто простою", – зазначив підліток.

Вже у 2 роки він міг говорити повними реченнями.

У дитячому садку розповідав іншим дітям і вчителям про новини, які чув по радіо.

У віці 9 років батьки виявили, що його шкільні завдання недостатньо складні, й допомогли йому вступити до громадського коледжу в Каліфорнії.

Того ж року хлопчик був визнаний глибоко обдарованим, тобто його коефіцієнт інтелекту входить до 0,1% найкращих серед населення.

Через кілька місяців Квазі влаштувався на стажування в Intel Labs як науковий співробітник.

У віці 11 років він перевівся до Університету Санта-Клари, щоб вивчати комп'ютерні науки та інженерію.

У своїй біографії на LinkedIn Кайрен Квазі пише, що "мріє про кар'єру, пов'язану з розв'язанням складних проблем і впровадженням радикальних інновацій на благо суспільства". У такій компанії, як SpaceX, він має всі шанси цього досягти.