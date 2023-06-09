Нагадаємо, що у вересні 2022 року SpaceX заявила про свою неспроможність продовжувати фінансування послуги Starlink в Україні та звернулася до Пентагону за допомогою у покритті витрат. Після переговорів було досягнуто домовленості щодо забезпечення надання життєво важливих послуг зв'язку.

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Starlink критично важливий для України

Супутниковий зв'язок відіграє вирішальну роль у загальній комунікаційній мережі України, що спонукало відомство укласти контракт з компанією Starlink на надання цих послуг. У Пентагоні додатково наголосили на співпраці з різними глобальними партнерами з метою забезпечення доступу України до необхідних супутникових і комунікаційних можливостей.

Хоча Пентагон утримується від розкриття конкретних деталей контрактів з міркувань операційної безпеки, ця закупівля знаменує собою значний крок до зміцнення комунікаційної інфраструктури в Україні, тим самим підвищуючи стійкість країни та її здатність ефективно реагувати на виклики.

Раніше цього року SpaceX висловила побоювання щодо потенційного зловживання Starlink українськими військовими в наступальних операціях. Гвінн Шотвелл, президентка і головна операційна директорка SpaceX, пояснила, що сервіс ніколи не призначався для використання у військових цілях, наголосивши на занепокоєнні компанії щодо його ненавмисного застосування.

Щоб задовольнити зростаючу потребу в безпечних послугах зв'язку, SpaceX представила в грудні партнерський проєкт під назвою Starshield. Ця ініціатива спеціально розроблена для урядових установ, зокрема тих, що працюють у секторі національної безпеки, з метою забезпечення їх надійними і захищеними засобами зв'язку.

Україні потрібен передовий зв'язок

Співпраця між SpaceX і Пентагоном окреслює важливість передових систем супутникового зв'язку, особливо в регіонах, які стикаються з конфліктами та інфраструктурними проблемами. Використовуючи широкосмугові послуги Starlink, Україна буде краще підготовлена до подолання комунікаційних перешкод, спричинених війною, і сприятиме ефективному обміну критично важливою інформацією.

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Оскільки війна в Україні триває, очевидно, що інноваційні рішення та стратегічні партнерства є життєво важливими для пом'якшення впливу конфлікту на основні послуги. Закупівля Пентагоном послуг Starlink компанії SpaceX слугує значною підтримкою для комунікаційної інфраструктури України.