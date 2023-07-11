Яким був Марс 400 000 років тому

Марсохід зібрав дані з піщаних дюн планети, які свідчать про відчутну зміну напрямку вітру, що розмиває півмісяцеву форму дюн, яка сформувалася в льодовикову епоху. Натомість на вершинах дюн, розташованих на південному краю Утопії Планітії, величезної серії вулканічних рівнин на Марсі, тепер лежать темні поздовжні хребти.

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Аналіз даних свідчить про різку зміну клімату Марса 400 000 років тому, яка супроводжувалася зміною вітру. Раніше вчені вже припускали, що на початку своєї історії Марс зазнав кліматичних змін, які зробили його менш придатним для життя. Однак попередні дослідження клімату Марса не ґрунтувалися на прямих доказах.

Марсохід, який вважається "мертвим" після того, як він не вийшов з режиму зимової сплячки в грудні 2022 року, зміг безпосередньо виміряти й відібрати зразки геологічних утворень Марса, використовуючи свої аналізатори складу поверхні та метеорологічні вимірювальні прилади, щоб отримати докази прямо з марсіанської поверхні.

Дані, зібрані "Чжужуном" в районі місця посадки, показали, що світліші дюни у формі півмісяця були поховані під поперечними еоловими хребтами (ТАР), які складаються з темнішого матеріалу. Поперечні еолові хребти утворилися поверх світліших дюн під іншим кутом. Команда авторів дослідження дійшла висновку, що переважаючий напрямок вітру на Утопії Планітії змістився майже на 70 градусів з північного сходу на північний захід у довготривалій перспективі, розмиваючи дюни у формі півмісяця приблизно в той самий час, коли закінчився останній великий марсіанський льодовиковий період.

До речі, інше нещодавнє дослідження, що ґрунтується на даних цього ж марсохода й з того ж самого місця, свідчить про те, що ще 400 000 років тому Марс мав воду в різних агрегатних станах. Раніше вважалося, що вона зникла з Червоної планети мільйони, а то й мільярди років тому. Це означає, що вода на Марсі була ще тоді, коли по Землі вже ходили предки людини, а до появи неандертальців лишалося якихось 50 тисяч років.

Марс, імовірно, вийшов зі свого останнього льодовикового періоду через зміщення осі обертання планети, що впливає на положення планети відносно Сонця. Ці зміни кута, під яким планета обертається на своїй орбіті навколо Сонця, також відбуваються на Землі й відіграють ключову роль у довгостроковому кліматі планети. Тож вивчення цього питання може розкрити деталі еволюції та історії Землі, а також підказати її майбутнє.