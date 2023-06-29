Це не перша спроба спродукувати кисень на Марсі, однак цього разу результат був удвічі кращим, за попередній. "Ми отримали чудові результати. Це був найризикованіший запуск, який ми коли-небудь робили", – каже Майкл Хехт, головний дослідник проєкту, який називається MOXIE (Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment).

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Як це працює

За 58 хвилин було досягнуто продуктивності приблизно 12 грамів кисню на годину, що приблизно вдвічі більше, ніж очікувалося.

Прилад працює, закачуючи марсіанське повітря в резервуар.

Потім за допомогою електрохімічного процесу відриває атом кисню від кожної молекули вуглекислого газу. Кисень, судячи з усього, вивільняється в навколишній простір.

Процес не позбавлений ризику, оскільки твердий вуглецевий побічний продукт може накопичуватися всередині пристрою.

Протягом 2021 року апарат MOXIE сім разів проводив годинні експерименти, навіть під час суворої марсіанської зими.

На жаль, фінансування експерименту закінчується наприкінці року, тож вчені зараз шукають нових партнерів. Вони не хочуть припиняти експеримент, адже ще багато питань лишаються нерозкритими.

Наразі дослідники сподіваються створити земні прототипи, здатні генерувати достатньо кисню для цілої місії на Марс. За їх словами, вся справа у тривалості: зараз вони запускають систему на годину, але щоб робити це в майбутньому, доведеться вмикати установку на не менш як 10 000 годин.