Що таке AgentKit?

Сьогодні створення ШІ-агентів є досить складним процесом, що вимагає від розробників поєднувати розрізнені інструменти, писати код для оркестрації, створювати власні конектори та вручну налаштовувати системи оцінки продуктивності. AgentKit, анонсований на заході Dev Day, усуває цю проблему, пропонуючи єдину платформу з усіма необхідними компонентами "під ключ", пише 24 Канал з посиланням на OpenAI.

Ключовим елементом набору є Agent Builder – візуальний конструктор, який дозволяє проєктувати логіку роботи агентів за допомогою простого перетягування блоків, як це сьогодні працює в сервісі n8n та схожих. Сем Альтман порівняв його з "Canva для створення агентів", підкреслюючи швидкість та інтуїтивність процесу.



Такий інтерфейс буде знайомий кожному, хто колись працював у n8n / Фото OpenAI

Цей інструмент підтримує версійність, попередній перегляд та надає готові шаблони, що значно прискорює ітерації. Завдяки візуальному інтерфейсу до процесу можуть долучатися не лише інженери, а й менеджери продуктів та юристи. Наприклад, компанія Ramp змогла створити агента для закупівель за кілька годин замість місяців, а японська LY Corporation розробила робочого асистента менш ніж за дві години.

Іншим важливим компонентом є ChatKit – інструментарій для швидкої інтеграції чат-інтерфейсів у будь-який застосунок чи вебсайт. Він дозволяє розробникам не витрачати тижні на створення власного фронтенду, а натомість вбудувати готове рішення, яке можна повністю налаштувати під брендинг та унікальні потреби продукту. Компанія Canva, використовуючи ChatKit, заощадила понад два тижні розробки та інтегрувала агента підтримки для своєї спільноти менш ніж за годину.

Для безпечного підключення агентів до внутрішніх та сторонніх систем, як-от Google Drive, Microsoft Teams чи Dropbox, OpenAI представила Connector Registry. Це централізована панель, де адміністратори можуть керувати доступом до даних, забезпечуючи контроль та безпеку. Додатковий рівень захисту надає Guardrails – модульна система безпеки з відкритим кодом, яка допомагає запобігти зловмисній поведінці, витокам персональних даних та іншим ризикам.

Для оцінки та підвищення надійності агентів були розширені можливості інструменту Evals. Тепер розробники можуть створювати набори даних для тестування, проводити покрокову оцінку складних робочих процесів, автоматично оптимізувати підказки та навіть оцінювати продуктивність моделей від сторонніх провайдерів безпосередньо на платформі OpenAI. Один із клієнтів компанії повідомив, що завдяки цим інструментам час розробки скоротився на 50%, а точність роботи агента зросла на 30%.

Як працює новий інструмент AgentKit: відео

Доступність

Наразі ChatKit та оновлений Evals є загальнодоступними, тоді як Agent Builder та Connector Registry перебувають у стадії бета-тестування. Усі ці інструменти входять у вартість стандартного тарифу API, пише TechCrunch.

Точна дата повноцінного запуску поки невідома.

Наслідки

Цей реліз без перебільшення уб'є кілька десятків стартапів і, можливо, вкраде у n8n тисячі клієнтів, оскільки AgentKit фактично дублює його функціонал. Якщо сьогодні компанії купують дуже недешеву підписку на n8n, Make, Zapier та інші, то тепер автоматизація входить у набір функцій ChatGPT, до якого вони й так зверталися через усі ці сервіси.