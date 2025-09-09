Головна ідея полягає в тому, що сучасні АІ-асистенти здатні виконувати більшість завдань самостійно – планувати зустрічі, складати списки покупок, вести нотатки. Це робить інтерфейси додатків і сенсорні екрани менш важливими. Зараз технологічні гіганти пропонують кілька сценаріїв розвитку особистих пристроїв. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Розумні окуляри

Meta вже випустила оновлені Ray-Ban Meta з камерою, динаміками та вбудованим асистентом Meta AI. Вони можуть відповідати на запитання про об'єкти довкола. Крім того, компанія представила прототип Orion із мініатюрними дисплеями у лінзах, а Google працює над схожим проєктом з асистентом Gemini. Аналітики вважають, що прості моделі без дисплеїв стануть масовими протягом двох років, тоді як окуляри з екранами ще потребують часу через технічні обмеження.

Амбієнтні комп'ютери

Amazon розвиває концепцію "невидимих" гаджетів – від колонок Echo до домашніх дисплеїв. Як зазначає керівник підрозділу пристроїв Панос Панай, завдяки АІ користувачам буде легше отримати інформацію чи допомогу без відволікання на екран телефону.

Перевинайдений смартгодинник.

CEO компанії Nothing Карл Пей вважає, що саме годинник може стати головним носимим пристроєм. Він завжди на руці, непомітний і знайомий користувачам. Завдяки АІ гаджет зможе автоматизувати буденні завдання: від організації зустрічей до відстеження активності чи навіть відеодзвінків із зап'ястя.

"Рекордер" пам'яті.

Стартап Limitless AI створює кулон, що записує розмови й автоматично робить транскрипти. Його засновник Ден Сирокер переконаний: пристрій стане "додатковим мозком", нагадуючи про забуті обіцянки й допомагаючи навіть у вихованні дітей. Водночас експерти застерігають, що тотальне "прослуховування" може загострити питання приватності.

Усі ці розробки наближають сценарій, який десять років тому описував дизайнер Google Glass Боб Ріскамп: людина щоранку вдягатиме кілька стильних аксесуарів – окуляри, годинник, кулон – і всі вони працюватимуть як єдина система на базі АІ.

Що можна буде побачити на сьогоднішній презентації Apple?

Очікується, що 9 вересня на осінній презентації Apple представлять до семи нових продуктів. Серед них – лінійка iPhone 17 з оновленим дизайном, покращеними камерами та новим процесором для Pro-версій, а також Apple Watch Series 11 і AirPods Pro 3.