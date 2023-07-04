Хоча Гурман припускає, що Apple планує нові моделі як для AirPods Pro, так і для AirPods Max, він вважає, що нові апаратні релізи не є неминучими.

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Наразі AirPods вже мають можливість підтримувати аудіограми – аудіопрофілі, які дозволяють навушникам адаптуватися до індивідуальних особливостей слуху. Для створення аудіограми користувачі можуть використовувати сторонні застосунки, такі як Mimi.

Однак, як повідомляється, Apple розробляє вбудовану функцію перевірки слуху для включення у свою операційну систему, що ефективно замінить потребу у зовнішніх програмах.

AirPods можуть зробити слуховим апаратом?

Гурман також розповів, що Apple вивчає можливість позиціонування AirPods як слухових апаратів тепер, коли Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) дозволило продаж слухових апаратів без рецепта.

Вимірювання температури

Ще однією потенційною функцією, про яку згадує Гурман, є інтеграція моніторингу температури в AirPods через вушний канал. Чутки про те, що Apple працює над цією технологією, ходять з кінця 2021 року.

Примітно, що Apple Watch Series 8 представив аналогічну функцію минулого року, але для відстеження відносної температури, яка в основному використовується для моніторингу менструального циклу.

Розширюючи функцію відстеження температури на AirPods, Apple прагне надати користувачам більш точні показники про їхнє самопочуття, що потенційно надасть змогу користувачам виявити хворобу чи погіршення самопочуття на ранніх етапах.

Хоча Гурман не підтвердив, чи буде ця функція ексклюзивною для AirPods Pro, ймовірно, що це буде саме так.

Що є у конкурентів

Декілька інших бездротових навушників вже мають подібні можливості. Наприклад, Jabra Elite 75t представила функцію MySound ще у 2020 році. Вона дає змогу створювати персоналізовані звукові профілі, відтворюючи серію тонів і спонукаючи користувачів реагувати, коли вони чують шум. Аналогічно, Nothing Ear 2, випущений у 2023 році, оснащений власним тестом слуху та функцією аудіопрофілю.

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Коли з'являться нові AirPods Pro

Згідно з інформацією Гурмана зазначеній в Power On, додавання цих нових функцій для здоров'я може відбутися "через кілька місяців або навіть років". Ще ж і надто, цикл оновлення AirPods Pro наразі становить три роки, про що свідчить запуск другого покоління AirPods Pro лише минулого року.

Тож усім, хто хоче оновити навушники, або потребує вищевказаних функцій, слід запастися терпінням, або розглянути альтернативи. Хоча є й інший прогноз від аналітика Мінг-Чі Куо, який суперечить Гурману. З нього випливає, що версія AirPods Pro з USB-C вийде пізніше цього року, можливо, у другому або третьому кварталі.