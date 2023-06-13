Інсайдери зазначають, що номер збірки майбутнього оновлення вказаний як 20F74. Хоча терміни випуску залишаються невизначеними, терміновість вирішення цих проблем може спонукати Apple розгорнути оновлення найближчим часом. Хоча iOS 16.6 наразі перебуває на стадії другої бета-версії, до фінального релізу ще кілька тижнів, тому для Apple вкрай важливо вирішити ці нагальні проблеми якнайшвидше.

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Що полагодить оновлення iOS

Однією з найважливіших проблем, про яку повідомляють користувачі пристроїв на iOS 16.5, є баг, що спричиняє швидке розрядження акумулятора .

. Крім того, деякі користувачі iPhone скаржилися на випадкові розриви з'єднання Wi-Fi .

. Точність інформації про погоду, що надається додатком Apple Weather, також була поставлена під сумнів.

З огляду на ці проблеми, для Apple випуск оновлення iOS 16.5.1 є логічним кроком, особливо якщо в ній є необхідні патчі безпеки.

Цей крок нагадує попередню стратегію Apple з iOS 16.4.1, яка була випущена на початку квітня. Оновлення мало на меті виправити низку проблем, включаючи зміну тону шкіри на певних емодзі та вирішення випадків, коли Siri не реагувала на запити. Воно також включало критично важливі виправлення безпеки, оскільки Apple визнала, що деякі вразливості активно експлуатуються.

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Як перевірити наявність оновлення на iPhone

Щоб перевірити наявність iOS 16.5.1 на своїх iPhone, ви можете періодично переходити в Налаштування > Загальні > Оновлення програмного забезпечення. Таким чином, ви зможете отримати оновлення, як тільки воно стане доступним, і насолоджуватися покращеною продуктивністю, часом автономної роботи та зв'язком на своїх пристроях.