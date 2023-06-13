На противагу преміум-версіям, стандартні iPhone 15 та iPhone 15 Plus будуть оснащені чипом A16 Bionic, який наразі використовується в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. A16 Bionic виробляється з використанням 4-нм техпроцесу TSMC, який, по суті, є вдосконаленою версією 5-нм і містить 16 мільярдів транзисторів.

Дивіться також Apple представила iOS 17: оновлена Siri, персоналізовані контакти, безпека та багато іншого

Рішення Apple використовувати для своїх чіпів 3-нм техпроцес покликане в черговий раз вивести компанію в авангард мобільних технологій. Однак виготовлення пластин для 3-нм техпроцесу відрізняється підвищеною вартістю, що безумовно вплине на кінцеву ціну смартфона. Звіти свідчать, що кожна кремнієва пластина для 3-нм технологічного процесу коштує приголомшливі 20 000 доларів.

Wccftech повідомляє, що TSMC, найбільший у світі ливарний завод і виробник чипів для Apple, планує виробляти від 90 000 до 100 000 пластин на місяць до кінця року. Більша частина цього виробництва буде призначена для виготовлення процесора A17 Bionic.

Дивні чутки про зниження приросту продуктивності нового процесора

PhoneArena з посиланням на допис користувача Weibo, який імовірно є інсайдером, припускає, що TSMC перейде з техпроцесу N3B на більш економічно ефективний техпроцес N3E для A17 Bionic наступного року. Крім того, він стверджує, що цей перехід призведе до зниження приросту продуктивності у порівнянні з техпроцесом N3B, всупереч типовому поліпшенню, яке спостерігається при переході на більш досконалий техпроцес.

Це твердження дивує, оскільки технології N3 і N3E від TSMC насправді пропонують значні переваги, коли мова йде про енергоспоживання та енергоефективність. Техпроцес N3 споживає на 30% менше енергії порівняно з попереднім техпроцесом N5 (5 нм), а техпроцес N3E споживає на 32% менше енергії. Крім того, N3 забезпечує збільшення продуктивності на 15%, а N3E – на 18%. Враховуючи ці позитивні аспекти, незрозуміло, чому автор статті стверджує, що технологічний процес N3E призведе до зниження продуктивності.

iPhone 15 Pro та Max суттєво подорожчають

Варто зазначити, що висока вартість пластин призвела до спекуляцій щодо підвищення цін на старші моделі серії iPhone 15, які візьмуть на себе основний тягар цих витрат. Foxconn, один з ключових виробничих партнерів Apple, планує розпочати масове виробництво лінійки iPhone 15 наприкінці червня з початковою метою випустити від 85 до 90 мільйонів одиниць. Щоб задовольнити цей попит, контрактний виробник підвищив бонуси для залучення додаткових працівників.

Читайте на сайті iPhone 15: останні новини, чутки та все, що ми знаємо про смартфон

Foxconn буде основним виробником iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, а Luxshare – допоміжним виробником. Цікаво, що в рамках диверсифікації ланцюжка постачань Apple, як очікується, залучить іншого контрактного виробника для iPhone 16 Pro Max, випуск якого заплановано на 2024 рік.