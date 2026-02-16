Нова версія системи отримала кодову назву Cinnamon Bun ("Булочка з корицею"). За попереднім графіком розвитку, після кількох хвиль тестування Android 17 досягне стабільності платформи приблизно в березні, а фінальний реліз очікується у другому кварталі 2026 року. Про це пише Android-Developers.

Що нового в Android 17?

Обов’язкова адаптація для великих екранів. Ключова зміна Android 17 — фокус на великих дисплеях. Тепер застосунки повинні коректно працювати як у портретному, так і в ландшафтному режимі. Особливу увагу приділено планшетам і складаним смартфонам, де проблема масштабування інтерфейсу була особливо помітною.

Оновлення камери та медіафункцій. У бета-версії перероблено інтерфейс камери: усунено частину проблем із відеозаписом і режимами зйомки. Також додано професійні інструменти для медіазастосунків, покращено плавність переходів і стандартизовано рівні гучності.

Зміни в інтерфейсі системи. Android 17 Beta отримала низку візуальних змін:

рядок пошуку в лаунчері Pixel став напівпрозорим і отримав додаткові режими;

змінено іконку регулювання яскравості в центрі керування;

меню налаштувань стало компактнішим і мінімалістичним;

з’явився новий значок керування гучністю.

Щоб встановити оновлення, потрібно приєднатися до програми Android Beta Program — система надішле апдейт "по повітрю" (OTA).

Як пише ars technica, мільйони користувачів залишаються без оновлень безпеки. На тлі виходу нової версії актуальною залишається проблема застарілих систем. За даними Google, понад 40% користувачів Android досі працюють на версіях Android 12 і старіших, для яких більше не випускаються патчі безпеки. Це створює ризики для персональних даних.

Водночас Apple наприкінці січня випустила оновлення навіть для старих моделей iPhone, зокрема для iPhone 5s. Хоча нових функцій вони не додають, такі апдейти спрямовані на підвищення безпеки системи.