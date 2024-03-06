Весна без Apple

Першим підтвердженням цієї інформації стало те, що вчора, 5 березня, Apple неочікувано анонсувала нові ноутбуки MacBook Air на чипі M3, тихо опублікувавши інформаційну сторінку на своєму сайті.

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Жодних традиційних роликів із виступами розробників та Тіма Кука, до яких ми вже давно звикли, не було і, судячи з усього, не буде.

Як пише головний інсайдер Apple Марк гурман у своєму матеріалі для Bloomberg, компанія підготувала багато нових пристроїв, які випустить одне за одним протягом найближчих тижнів. Це і оновлені моделі iPad Pro, і оновлений iPad Air з 12,9-дюймовим екраном, а також нові Apple Pencil та Magic Keyboard для висококласних iPad.

Всі ці нові продукти вже виробляються на заводах, поки маркетингові команди Apple готуються оголосити про них.

Це дуже багато, і я вважаю всі нові продукти досить значущими. Не забуваймо, що цей список включає в себе перше оновлення iPad Pro за майже шість років, перший iPad з OLED-екраном і перший планшет середнього рівня з діагоналлю дисплея 12,9 дюйма. Клавіатура Magic Keyboard також отримає своє перше оновлення. А MacBook Air – найпопулярніший комп'ютер Apple – отримує 3-нанометровий чіп. Це багато нововведень, і багато речей, які Apple зазвичай використовує для висвітлення на повномасштабних заходах,

– пише Гурман.

Тож цієї весни нам доведеться задовольнятися лише публікаціями на сайті компанії та за допомогою коротких презентаційних роликів. Але коли ж це все чекати? За словами інсайдера, iOS 17.4 з підтримкою нового обладнання запланована на кінець місяця. Тож найімовірніше пристрої з'являться десь у кінці березня або квітні.

Після цього вся увага буде прикута до Всесвітньої конференції розробників, де Apple продемонструє свої досягнення в галузі генеративного ШІ. Деякі інженери сигналізують, що це буде найбільше в історії оновлення iOS.