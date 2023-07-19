Ця попередня версія програмного забезпечення, що отримала назву iOS 16.6 Release Candidate, доступна для тих, хто має обліковий запис розробника. Користувачі можуть перевірити наявність опції бездротового оновлення (OTA) в налаштуваннях свого iPhone, щоб встановити прошивку.

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Що потрібно знати про бета-версію iOS 16.6

Оновлення в першу чергу спрямоване на вирішення різних проблем і помилок, як зазначено в офіційному списку змін від Apple. Крім того, компанія зробила значний акцент на посиленні заходів безпеки програмного забезпечення.

Очікується, що iOS 16.6 запропонує користувачам більш стабільну та безпечну операційну систему, що покращить їхній загальний досвід роботи з пристроями Apple.

Коли нова iOS стане доступною для всіх

Хоча поки що залишається незрозумілим, коли iOS 16.6 буде розгорнута для широкої громадськості, доступність бета-версії знаменує собою важливу віху в процесі розробки. Користувачі Apple можуть очікувати на офіційний реліз iOS 16.6 найближчим часом, після подальшого тестування та виправлення помилок.

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Оскільки Apple продовжує вдосконалювати свої програмні продукти, користувачі можуть очікувати покращеного досвіду взаємодії зі своїми пристроями. Аби лише фінальний реліз обійшовся без значних багів та помилок, як це бувало раніше.