Ролики зняті у стилі міні-ситкому і демонструють взаємодію між оновленими версіями Pixel 7 Pro та Pixel Fold, а також неназваним iPhone Pro. Ця безтурботна реклама зображує iPhone як дещо застарілий і обмежений пристрій у порівнянні з телефонами Pixel.

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Під загальним гаслом "що станеться, коли два телефони перестануть бути суперниками і почнуть дружити", рекламна кампанія Google зосереджується на висвітленні очевидних недоліків iPhone у різних сценаріях, таких як спостереження за зорями, захід сонця та похід на пляж. Відеоролики привертають увагу до сильних сторін телефонів Pixel, включаючи астрофотографію, розширені функції безпеки та відсутність складних пристроїв у лінійці продуктів Apple.

Кожен рекламний ролик має схожий сценарій, де з гумором підкреслюються недоліки iPhone, перш ніж він комічно розряджається – відсилання до давніх скарги щодо тривалості роботи акумулятора старих моделей iPhone.

Згодом похмура музика задає настрій, коли iPhone зізнається, що заздрить безлічі функцій Pixel 7 Pro.

Коли я був у твоєму віці, люди хвалилися мною перед друзями. Режим астрофотографії, асистент дзвінка, 30-кратний зум... ти можеш робити так багато речей, які я ніколи не зміг би зробити,

– нарікає iPhone.

А потім вона знову замовкає.

Цікаво, що в рекламі також є моменти з романтичним підтекстом, які наче спонукають глядачів замислитися над тим, чи може бути потенційний союз між цими двома пристроями. В одному з відео, що зображує пляжну прогулянку, Pixel лежить на iPhone, щоб врятувати йому життя, активувавши функцію Battery Share, яка бездротово заряджає iPhone, що намагається врятуватися. Аналогічно, Pixel Fold, який замінює Pixel 7 Pro в іншому відео, демонструє свій яскравий і розширений дисплей на iPhone.

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Жартівливі уколи в бік Apple в минулому виявилися ефективною маркетинговою стратегією, а компанія Samsung досягла успіху завдяки своїй кампанії "Дорослішання" у 2017 році. Схоже, що милі, доброзичливі та безтурботні дражнилки Google добре резонували з аудиторією, оскільки реакція на цю рекламу на таких платформах, як YouTube, Twitter і TikTok, була в переважній більшості позитивною.