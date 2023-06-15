Як це працює?

Інструмент "Допоможи мені написати" використовує можливості нейронної мережі Google, щоб допомогти користувачам у створенні електронних листів. Хоча в першу чергу він призначений для редагування існуючих повідомлень, інструмент пропонує кілька функціональних можливостей.

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Інноваційна технологія тепер може допомогти за потреби змінити чи доповнити текст скорочуючи довгі абзаци, покращуючи формальність та навіть додаючи смайлики для створення більш спокійного тону.



Gmail тепер зможе написати листа за вас / Фото Future

Користувачі можуть надати коротку підказку або натяк, і алгоритм ШІ створить вичерпний електронний лист на основі цих даних. Згенероване повідомлення можна відредагувати або змінити вручну, використовуючи вищезгадані опції.



Інструмент має кілька швидких функцій / Фото Future

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Попередні звіти тестувальників вказують на те, що інструмент "Допоможи мені написати" наразі більше підходить для редагування повідомлень, аніж для створення їх з нуля.

Наразі лише учасники програми тестування Google мали можливість випробувати це нововведення. Точні терміни публічного релізу Help Me Write для мобільних версій Gmail залишаються невідомими.