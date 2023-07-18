На аукціоні був представлений iPhone в оригінальній запечатаній упаковці, що вирізняється пам'яттю Samsung у конструкції. Цю версію культового смартфона випускали лише протягом двох місяців, що робить її надзвичайно складною для придбання на сучасному ринку. Отже, фактор дефіциту значною мірою сприяв значному інтересу до лоту та його подальшій захмарній ціні.

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Ніхто не очікував

Примітно, що фінальна вартість угоди значно перевищила початкову оцінку лота. Експерти LCG Auctions прогнозували діапазон від 50 000 до 100 000 доларів, але фінальна ставка майже вдвічі перевищила верхню межу їхньої оцінки. Несподіваний сплеск активності на торгах підкреслює попит і високу оцінку таких рідкісних та історично значущих технологічних артефактів.

Під час аукціону було зроблено 28 заявок, що свідчить про широкий інтерес до цього унікального лоту. Колекціонери та ентузіасти з нетерпінням змагалися за можливість володіти цією частиною технологічної історії, що призвело до високої конкуренції на торгах.

iPhone першого покоління, який продали на аукціоні / Фото LCG Auctions

Для того, щоб оцінити цей визначний продаж в перспективі, варто зазначити, що перше покоління iPhone спочатку продавалося за роздрібною ціною 499 доларів. За підрахунками технологічного видання Ars Technica, через 16 років з моменту появи, цей конкретний екземпляр iPhone подорожчав на приголомшливі 38050% порівняно з початковою ціною.

Старі iPhone мають попит

На аналогічному аукціоні, що відбувся всього за день до цього на тій же платформі, запечатаний iPhone першого покоління з 8 ГБ пам'яті був проданий за вражаючу суму в 53 725 доларів. Це ще раз підтверджує зростаючий інтерес до цих ранніх ітерацій революційного смартфона і зростання цін на них.

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Астрономічні суми, сплачені за ці пристрої, не лише свідчать про незмінну привабливість продукції Apple, але й підкреслюють величезну цінність, яку колекціонери надають рідкісним та лімітованим предметам. Оскільки технології продовжують розвиватися швидкими темпами, ці вінтажні гаджети слугують відчутним нагадуванням про трансформаційну силу та вплив революційних інновацій.