У чому унікальність смартфона

Цей iPhone відрізняється від інших айфонів у коробках тим, що він має унікальну наклейку, яка є рідкісною і ніколи раніше не зустрічалася. На упаковці розміщений спеціальний стікер із зображенням логотипа Apple та написом "Lucky you" ("Ти щасливчик"). Походження наклейки невідоме, і немає жодних записів про те, що вона є офіційною рекламною акцією Apple.

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Секрет стікера розкрито

AppleInsider повідомляє, що один з читачів видання нещодавно пролив світло на це питання. У своєму електронному листі він розповів, що наклейки "Lucky You" були доступні під час святкового сезону як частина додаткових подарункових коробок для першого покоління iPhone.



Рідкісний iPhone з унікальним стікером / Фото Appleinsider

Читач зауважив, що він працював у роздрібному магазині Apple, коли продавався iPhone першого покоління, і що попередньо вирізані і складені коробки використовувалися для точного припасування продуктів, а наклейки використовувалися для їх запечатування.

За скільки планують продати iPhone

Хоча iPhone не в ідеальному стані через невеликий отвір у пластиковій упаковці, експерти Fox-White Art & Antique Appraisals підтвердили, що вміст коробки в повному обсязі відповідає комплектації.



Комплектацію iPhone підтвердили за допомогою рентгенівського сканування / Фото Appleinsider

Наразі на iPhone надійшла одна ставка у розмірі 32000 доларів, але за оцінками аукціонного дому, він може бути проданий за суму від 40000 до 60000 доларів. У лютому оригінальний iPhone з заводською пломбою був проданий за 63000 доларів, що значно перевищило очікувану ціну в 50000 доларів.

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Цей рідкісний та унікальний iPhone є предметом колекціонування як для ентузіастів Apple, так і для колекціонерів техніки. Аукціон незабаром завершиться, і нам залишається тільки чекати, щоб побачити, якою буде остаточна ціна продажу.