У компанії наголосили, що тепер зосередяться на всебічному огляді дизайну продукту XR та переглянуть графік його випуску. Галузеві експерти вказують на те, що затримка є стратегічним кроком Samsung з огляду на останню пропозицію Apple.

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Концепція доповненої реальності охоплює інтеграцію технологій віртуальної реальності (VR), доповненої реальності (AR) і змішаної реальності (MR). Спочатку Samsung планував розпочати розробку зразків наприкінці 2023 року, а масове виробництво – на початку наступного року. Однак тепер галузеві джерела припускають, що терміни будуть відсунуті на один-два квартали.

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Інсайдери, знайомі з цим питанням, розповіли, що рішення Samsung зумовлене бажанням створити гарнітуру XR, яка могла б відповідати специфікаціям технології змішаної реальності Apple, зокрема, гарнітури Vision Pro MR. Компанія прагне переоцінити всі аспекти продукту, включаючи дизайн, технічні характеристики та продуктивність.

Samsung Electronics раніше співпрацювала з VR-компанією Oculus, яку придбала компанія Meta (колишня Facebook) у 2014 році, щоб випустити модель Gear VR.

Згодом, у 2018 році, дебютувала модель Odyssey Plus. Однак обидва пристрої зіткнулися з критикою щодо їхньої роботи.

Варто зазначити, що XR та подібні технології на той час ще перебували на ранніх стадіях розвитку ринку. Крім того, користувачі висловлювали невдоволення незручністю підключення смартфонів до гарнітур.

Цікавий факт! Гарнітура доповненої реальності Apple може похвалитися функціями управління жестами, голосом і поглядом. Модель також оснащена дисплеєм "надвисокої роздільної здатності", що ще більше посилює конкуренцію між двома технологічними гігантами.

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Хоча більшість деталей про модель XR від Samsung залишаються нерозкритими, джерела повідомляють, що продукт буде випущений у співпраці з китайською компанією BOE. Очікується, що гарнітура буде оснащена чіпсетом Qualcomm і працюватиме на операційній системі, розробленій Google.