Маючи вражаючу висоту 111,5 метрів та ширину 157,3 метри, MSG Sphere є архітектурним дивом. Її зовнішню поверхню прикрашають вражаючі 1,2 мільйона світлодіодних блоків, кожен розміром з хокейну шайбу, з 48 світлодіодами, вбудованими в кожен блок, що відображають масив з 256 кольорів.

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Найбільший екран у світі

Цей вражаючий світлодіодний екран здатен демонструвати динамічні зображення, що потенційно робить його найбільшим у світі. Хоча об'єкт ще офіційно не відкрито, екран був представлений громадськості минулого вівторка (4 липня), в рамках святкування Дня Незалежності США.

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Після урочистого відкриття екран буде щоночі зачаровувати глядачів своїми візуально приголомшливими шоу. Крім того, до різних свят будуть розроблені спеціальні перформанси, наприклад, перетворення на велетенський гарбуз на Гелловін або на чарівну снігову кулю на Різдво.

Соціальні мережі вже гудуть безтурботними жартами про потенційну небезпеку, яку можуть спричинити ці дисплеї, припускаючи, що вони можуть призвести до автомобільних аварій.

Що відоме про зведення будівлі

Видатна MSG Sphere була спроєктована архітектурною фірмою Populous, відомою своїм внеском у створення деяких з найвідоміших спортивних арен світу. Будівництво цієї вражаючої споруди обійшлося в 2,3 мільярда доларів, і це в умовах фінансової скрути, спричиненої пандемією, неабияк ускладнило завдання.

Концертний зал на 18000 місць, відкриття якого заплановане на 29 вересня, розпочне свою інавгураційну програму концертом "U2: UV Achtung Baby Live at Sphere", серією з 25 концертів культового ірландського гурту U2 на честь їхнього альбому 1991 року Achtung Baby. Вартість квитків на цю грандіозну подію стартує від 140 доларів.

Крім того, у MSG Sphere відбудуться ексклюзивні покази останньої роботи відомого режисера Даррена Аронофскі "Листівки з Землі".

Розмаїтий календар подій також включатиме вуличний етап Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі в листопаді, турніри з боксу, змішаних єдиноборств та інші визначні спортивні події. Звісно, це місце стане притулком для музикантів, де відбуватимуться різноманітні концерти.

Однак усі ці вражаючі виступи бліднуть у порівнянні з гігантським 76-метровим екраном, розташованим у концертному залі. Завдяки вражаючій роздільній здатності 19 000 х 13 500 пікселів, цей захоплюючий екран, безсумнівно, забезпечить відвідувачам безпрецедентний візуальний досвід.

Крім того, в залі встановлено 160 000 гучномовців, які забезпечують першокласну якість звуку в усьому залі, незалежно від того, де ви сидите.

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Повне занурення

Не зупиняючись на візуальній та слуховій стимуляції, MSG Sphere робить все можливе, щоб створити для своїх відвідувачів відчуття повного занурення. Оснащені тактильними приводами, глядацькі крісла можуть вібрувати та імітувати відчуття, навіть імітуючи гуркіт землетрусу, зображеного на екрані. Крім того, в залі встановлені 4D-машини, які можуть створювати вітер, змінювати температуру і випромінювати різні аромати, підносячи сенсорний досвід на нові висоти.

Поки Лас-Вегас готується до відкриття MSG Sphere, місцеві жителі та туристи з нетерпінням чекають на відкриття. Ця новаторська споруда обіцяє забезпечити унікальний розважальний досвід, поєднуючи передові технології, монументальні візуальні ефекти та надзвичайну акустику, і все це для того, щоб революціонізувати світ живих подій.