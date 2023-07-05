Що відомо про планшет

Майбутній Lenovo Legion Y700 2023 матиме 8-дюймовий екран, як і його попередник. Крім того, очікується, що він буде оснащений високопродуктивним чіпом Qualcomm, що забезпечить потужні ігрові можливості.

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Планшет також матиме потужний акумулятор ємністю 6000-7000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 45 Вт, що дозволить геймерам насолоджуватися тривалими ігровими сесіями без перерви. Що стосується пам'яті, то користувачі можуть розраховувати на щедрий накопичувач об'ємом 256-512 ГБ, який задовольнить їхні ігрові потреби.



Ігровий планшет Lenovo Y700 2023 / Фото Lenovo

Ціна планшета

Попри те, що багато технічних специфікацій було розкрито, однією з ключових деталей, яка залишається нерозкритою, є ціна Lenovo Legion Y700 2023. Потенційним покупцям та любителям ігор доведеться почекати на подальші анонси від Lenovo, щоб дізнатися більше про вартість цього ігрового планшета.

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Найближчий захід Lenovo, присвячений презентації Legion Y700 2023, відбудеться в Китаї. Оскільки попередня модель отримала позитивні відгуки від геймерів, очікування від цієї оновленої версії високі. З наближенням дати запуску ентузіасти з нетерпінням чекають виходу Lenovo Legion Y700 2023 і можливості випробувати останні досягнення в технології ігрових планшетів.