Як це працює

Нова технологія використовує не звичайні динаміки, як це зазвичай буває у подібних випадках – розробники застосували іонізовану повітряно-плазмову установку. Шар повітря товщиною 17 міліметрів (1,7 сантиметра) здатен блокувати шум у 20 герців так само добре, як стіна з шумопоглинаючого пінопласту, товщиною 4 метри!

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Для початку варто розібратися, як працює активне заглушення шуму (ANC). Ідея цього процесу полягає в тому, що мікрофони вимірюють звукові хвилі, а потім система генерує такі ж самі хвилі тиску у зворотному напрямку і відтворює через динамік. Нова хвиля при цьому гасить стару. Але якась частина звуку завжди проходить.

Головною ідеєю в новій конструкції було подолати велику вагу мембрани в динаміках, щоб протифазу можна було генерувати гнучкіше й швидше. Тож у своїй конструкції інженери замінили мембрану на повітря, яке попередньо поміщається між електродами та іонізується. У результаті частинки повітря можуть реагувати на команди та взаємодіяти зі звуковими коливаннями.

Ці колонки працюють як іонні рушії, використовуючи електричне поле для іонізації навколишнього повітря в плазму, створюючи позитивно і негативно заряджені частинки. Потім ці іони прискорюються магнітом і вдаряються об навколишнє повітря, створюючи хвилі тиску. Змінюючи прикладену напругу, ви можете миттєво змінювати силу виштовхування повітря.

Дослідники зазначають, що така система ефективно показала себе при придушенні не тільки високих, а й наднизьких частот. Сто відсотків інтенсивності вхідного звуку поглинається цим меташаром і нічого не відбивається назад.

EPFL уже ліцензувала описану технологію. У перспективі вона може використовуватися в стінах будівель, кузовах автомобілів і літаків. Але найголовніше — такий шумодав вкрай дешевий у виробництві.