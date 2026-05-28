Чому Арктика більше не буде такою, як раніше?

Екосистема Північного Льодовитого океану вже перетнула критичну межу, за якою розпочалася масштабна руйнація харчового ланцюга. Глобальне потепління спричинило незворотний зсув у хімічному складі води, що безпосередньо впливає на життя планктону, риб, морських птахів і ссавців. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому 28 травня в журналі Communications Earth & Environment.

До таких тривожних висновків дійшла міжнародна група науковців, проаналізувавши дані спостережень за останні 25 років. Головною причиною кризи фахівці називають стрімке скорочення площі морського льоду, яке оголило величезні мілководні ділянки океану, раніше захищені від прямого сонячного світла.

Науковці з Единбурзького університету разом із колегами з Норвегії, Німеччини та Великої Британії вивчали стан води в протоці Фрама – ключовому "шлюзі", через який арктичні води потрапляють в Атлантику. Аналіз даних показав, що приблизно з 2009 року рівень нітратів у воді почав стабільно й стрімко падати.

Нітрати є життєво важливим поживним ресурсом для планктону, який становить фундамент усього харчового ланцюга. Без достатньої кількості цих речовин екосистема просто не може підтримувати попередню кількість життя.

До 2009 року середня концентрація нітратів становила 3,1 мікромоль на літр, проте після проходження переломного моменту вона впала до 1,7 мікромоль на літр і продовжує демонструвати тенденцію до зниження.

Для багатьох років очікувалося, що втрата морського льоду в Арктичному океані призведе до збільшення росту фітопланктону, оскільки більше сонячного світла зможе досягати поверхневих вод. Наші результати свідчать про те, що ці відносини змінилися: Арктичний океан, схоже, перейшов від системи, переважно обмеженої світлом, до системи, яка все більше обмежена доступністю нітратів, що має далекосяжні наслідки для морських екосистем, харчових ланцюгів і ролі Арктики в кліматі Землі,

– прокоментувала співавторка дослідження Марта Сантос–Гарсія з Единбурзького університету.

Причиною такого дефіциту став процес, відомий як "бентосна денітрифікація". Коли сонячне світло потрапляє на мілководні континентальні шельфи, які займають майже половину площі Арктичного басейну, активізуються бактерії, що розщеплюють нітрати та перетворюють їх на газоподібний азот. Останній просто вивітрюється в атмосферу, замість того щоб живити океанічну флору.

Дослідники підрахували, що на Сибірському шельфі (Чукотське, Східно-Сибірське моря, моря Лаптєвих та Карське) темпи втрати азоту подвоїлися. Якщо у 2004 році цей показник становив близько 6,8 тераграмів азоту на рік, то до 2022 року він зріс до 14,6 тераграмів на рік.

Які наслідки на нас чекають?

Ці зміни мають глобальне значення:

По-перше, дефіцит нітратів змушує екосистему переходити на дрібніші види планктону. Це означає, що риби та більші морські істоти отримують менше якісної їжі.

По-друге, планктон відіграє ключову роль у поглинанні вуглекислого газу з атмосфери через фотосинтез. Зменшення його популяції або зміна видового складу послаблює здатність океану стримувати глобальне потепління.

Зміни, про які ми повідомляємо, свідчать, що екосистема Північного Льодовитого океану пройшла переломний момент приблизно у 2009 році. Те, як ця зміна поширюється харчовим ланцюгом, потребує пильного моніторингу, оскільки це має глибокі наслідки для нас, зокрема для комерційного рибальства в Північній Атлантиці,

– заявив керівник дослідження, професор Раджа Ганешрам з Единбурзького університету.

Якщо вимирає планктон, за ним починають вимирати ті тварини, які ним харчувалися. Потім почнуть голодувати ті, хто харчувався тими, хто їв планктон. І так далі до найбільших мешканців океану.

Попри сподівання на те, що природу можна відновити, автори праці налаштовані скептично. Оскільки хімічні зміни тісно пов'язані з постійною втратою льоду, повернення Арктики до її попереднього стану виглядає вкрай малоймовірним.

Це нова реальність, до якої доведеться адаптуватися не лише морським мешканцям, а й людству, чия економіка та продовольча безпека залежать від ресурсів північних морів.