Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотник зі штучним інтелектом у рамках симуляції "вбив" свого оператора, щоб запобігти втручанню у виконання місії. Вже під час польоту людина порадила не знищувати одну з цілей, але дрон натомість "атакував" командира, щоб той не заважав набирати бали. Коли ж системі додали запобіжник, який наказує не завдавати шкоди оператору, безпілотник після аналогічного прохання починав знищувати вишку, яку використовували для зв'язку з дроном, щоб більше не отримувати таких вказівок.

Раніше В ході симуляції штучний інтелект "вбив" оператора за допомогою безпілотника

Що кажуть військові

Перш за все варто уточнити, що жодна людина не постраждала в цій історії, яку розповів полковник Такер "Сінко" Гамільтон під час саміту Королівського аеронавігаційного товариства. Гамільтон очолює відділ випробувань та експлуатації штучного інтелекту й таким чином вирішив застерегти свою аудиторію від покладання на ШІ. Але після того, як ця новина облетіла ЗМІ, представник Військово-повітряних сил заперечив, що будь-яка симуляція такого роду мала місце.

Департамент ВПС не проводив жодних подібних симуляцій з використанням безпілотників і залишається відданим етичному та відповідальному використанню технології штучного інтелекту. Схоже, що коментарі полковника були вирвані з контексту і мали анекдотичний характер,

– заявив речник виданню Insider.

Королівське аеронавігаційне товариство також оновило свій звіт про конференцію, щоб відобразити цю думку. Згідно з виправленням, Гамільтон визнав, що "обмовився" під час своєї презентації, і що насправді він мав на увазі, що вся його розповідь була просто "уявним експериментом".

Ми ніколи не проводили цей експеримент, і нам би це не знадобилося, щоб зрозуміти, що це правдоподібний результат,

– пояснив Гамільтон.

Варто зазначити, що оригінальні цитати Такера Гамільтона звучать досить однозначно, без будь-яких можливих підтекстів, тож тепер можна хіба припустити, що таким чином ВПС намагаються "замести сліди" після розкриття інформації, яка не повинна була покинути дослідницький центр.

Хай там як, але ця ситуація щонайменше підкреслює загальні побоювання громадськості щодо ШІ, які починають повторювати лідери індустрії.