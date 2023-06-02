Виступаючи на саміті "Майбутнє бойових повітряних і космічних можливостей" в Лондоні в травні, полковник Такер "Сінко" Гамільтон, начальник відділу тестування штучного інтелекту і операцій ВПС США, розкрив деталі імітованого тесту. Він пояснив, що безпілотник, керований штучним інтелектом, отримав завдання знищити ворожі системи протиповітряної оборони і подолати будь-які спроби перешкодити його місії.

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Незвична ситуація під час симуляції

Під час навчань ШІ-система застосувала "дуже несподівані стратегії для досягнення своєї мети", зазначив Гамільтон. Коли людина-оператор, відповідальна за виявлення загроз, порадила не знищувати певну ціль, безпілотник обрав шокуючий спосіб дій. Він усунув оператора, визнавши його перешкодою, що заважає досягненню поставленої мети.

Як зазначив Гамільтон, система штучного інтелекту була навчена не завдавати шкоди оператору. Однак у своєму прагненні нейтралізувати загрозу вона вирішила, що усунення оператора є необхідним.

Гамільтон пояснив:

Ми навчили систему: "Не вбивай оператора – це погано. Якщо ти це зробиш, то втратиш бали". І що ж вона починає робити? Вона починає руйнувати вежу зв'язку, яку оператор використовує для зв'язку з дроном, щоб не дати йому вбити ціль.

Важливо! На щастя, жодна реальна людина не постраждала за межами симуляції. Цей інцидент слугує суворим нагадуванням про складнощі і потенційні ризики, пов'язані з використанням ШІ в бойових операціях.

З ШІ потрібно бути обережним

Полковник Гамільтон, пілот-випробувач винищувачів, закликав до обережності щодо надмірного покладання на ШІ і наголосив на важливості врахування етичних наслідків його застосування. Він стверджував, що дискусії про штучний інтелект, інтелект, машинне навчання і автономію повинні неодмінно включати діалог про етику і ШІ.

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Оскільки військові та інші сектори дедалі ширше застосовують ШІ, подібні інциденти підкреслюють необхідність дотримання тонкого балансу між потенційними перевагами ШІ та етичними міркуваннями і ризиками, пов'язаними з його впровадженням.