Як проходив експеримент?

Експеримент передбачав передачу сигналу 4G LTE з орбітального супутника, який фактично діє як космічна станція, в частотному діапазоні американського оператора AT&T на Гаваях. Для полегшення тесту була використана технологія зв'язку Nokia RAN.

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Сигнал, що передавався з супутника AST, розташованого на низькій навколоземній орбіті, досягав вражаючих швидкостей до 10,3 Мбіт/с. Цієї швидкості більш ніж достатньо для таких завдань, як:

передача потокового відео,

серфінг в інтернеті,

використання мобільного зв'язку.

Під час попереднього випробування, проведеного AST у квітні цього року, прямий супутниковий зв'язок використовувався для здійснення дзвінків між користувачами смартфонів Samsung Galaxy S22 у Техасі та користувачами iPhone в Японії.

Ринок супутникового інтернету розвивається

AST SpaceMobile вже кілька років старанно працює над проєктом прямого супутникового мобільного зв'язку. Хоча вони не є єдиним гравцем на цій арені, оскільки інші компанії також змагаються за передачу даних з космосу, нещодавнє досягнення AST демонструє їхні успіхи.

Американська компанія Lynk Global вже у 2020 році змогла надсилати текстові повідомлення безпосередньо через свій супутник Shannon за допомогою звичайних мобільних телефонів.

У подальших випробуваннях, проведених у 2021 році, немодифіковані мобільні телефони успішно з'єднувалися і обмінювалися даними з супутником, сприймаючи його як стандартну наземну базову станцію стільникового зв'язку.

Lynk повідомив, що в цих випробуваннях брали участь сотні людей у США, Великій Британії та на Багамах, а супутник встановлював зв'язок, пролітаючи над відповідними регіонами.

Amazon також планує запустити 83 супутники в рамках проекту Project Kuiper у 2024 році, пропонуючи аналогічні можливості для прямого стільникового зв'язку.

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Що відомо про супутник BW3

AST наголошує, що їхній BlueWalker 3 (BW3) – це великий масив комерційного зв'язку площею 64,38 квадратних метрів. Компанія з гордістю заявляє, що це найбільший супутник, розгорнутий на низькій навколоземній орбіті. Пристрій працює за тим же стандартом 3GPP, що і наземні стільникові мережі.

Абель Авелан, генеральний директор AST зазначає, що їхній проєкт має на меті надати мешканцям віддалених регіонів можливість надсилати текстові повідомлення, здійснювати дзвінки, переглядати Інтернет, завантажувати файли і навіть транслювати відео за допомогою сигналів, що передаються з космосу.