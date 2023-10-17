У дослідженні під керівництвом Деніела Гранта з Брістольського університету у Великій Британії використовувався інструмент середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) JWST для спостереження за екзопланетою під час її проходження повз зорю-господаря. Зібрані дані дозволили отримати спектр пропускання, що розкриває критично важливу інформацію про складові атмосфери екзопланети.

А тим часом Зонд NASA "Психея" розпочав свою подорож до загадкового астероїда

WASP-17b – унікальне небесне тіло, яке обертається навколо своєї зірки кожні 3,7 дня на неймовірно близькій відстані 7,8 мільйона кілометрів (4,9 мільйона миль). Розташований на відстані 1300 світлових років від Землі, цей газовий гігант може похвалитися дивовижною температурою поверхні приблизно 1500 градусів Цельсія (2700 градусів за Фаренгейтом) через свою близькість до материнської зірки. Ця екстремальна спека призвела до значного розширення WASP-17b до діаметру близько 285 000 кілометрів, що майже вдвічі більше, ніж у Юпітера, попри те, що вона має лише половину маси Юпітера.

Найбільш інтригуючим аспектом цього відкриття є несподівана присутність кристалів кварцу в атмосфері WASP-17b.

Кварц – це різновид силікату, мінералу, багатого на кремнезем і кисень. Хоча силікати поширені по всій Сонячній системі і раніше були виявлені в атмосферах гарячих екзопланет типу Юпітера, ці знахідки розкривають унікальний аспект WASP-17b.

Ханна Вейкфорд з Брістольського університету зазначила:

Ми цілком очікували побачити силікати магнію. Але те, що ми бачимо натомість – це, ймовірно, їхні будівельні блоки, крихітні частинки насіння, необхідні для формування більших силікатних зерен, які ми виявляємо на холодних екзопланетах і коричневих карликах".



Спектр пропускання WASP-17b, що показує, як кварц блокує світло з довжиною хвилі 8,6 мкм. / Фото NASA

Екстремальні умови на WASP-17b, з його високими температурами і низьким тиском у верхніх шарах атмосфери, схоже, дозволяють твердим кристалам кварцу формуватися безпосередньо з газу, оминаючи рідку фазу. Ці кристали, розміром лише 10 нанометрів, схожі за формою на шестикутні призми земного кварцу.

Кварцові кристали, знайдені на WASP-17b, відіграють ключову роль у створенні висотних туманів, які можна уявити як дифузні хмари гірських кристалів. Коли вітри планети переносять ці крихітні наночастинки, вони накопичуються в зоні переходу від дня до ночі, а потім дрейфують до денної сторони і, зрештою, випаровуються під дією екстремальної спеки.

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Відкриття кристалів кварцу в атмосфері WASP-17b космічним телескопом Джеймса Вебба дає унікальний погляд на складну і різноманітну природу екзопланетних атмосфер. Воно підкреслює чудову здатність телескопа розкривати таємниці далеких світів і поглиблює наше розуміння екзотичних і далеких середовищ Всесвіту.