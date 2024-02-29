Характеристики
ASUS Zenbook DUO – це інноваційний двоекранний ноутбук із двома повнорозмірними сенсорними OLED-дисплеями з частотою оновлення 120 герців. Ви можете використовувати його як звичайний формфактор ноутбука, поставивши клавіатуру, або зробити клавіатурою другий екран – варіантів використання є багато, під різні потреби й завдання, пише 24 Канал.
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Варіанти використання ASUS Zenbook DUO / Фото ASUS
- Як уже зрозуміло, головною особливістю є екрани, які дають можливість швидко створити робочий простір з екраном діагоналлю до 19,8 дюйма.
- За продуктивність відповідає процесор Intel Core Ultra 9 з підтримкою штучного інтелекту. Спеціальний чип NPU використовується для прискорення ШІ-завдань.
- Оперативної пам'яті передбачено до 32 гігабайтів стандарту LPDDR5x.
- Накопичувач – до 2 терабайтів.
- На борту – Windows 11.
- Передбачено інтуїтивне жестове керування.
- Знімна повнорозмірна клавіатура ErgoSense з тачпадом може накладатися поверх другого екрану, або використовуватись окремо.
- Ноутбук сумісний зі стилусом із підтримкою 4096 рівнів натискання.
- Thunderbolt 4 передбачено дві штуки, USB 3.2 Type-A – один, HDMI 2.1 (TMDS), аудіороз’єм, Wi-Fi 6E.
- Вага – 1,35 кілограма.
Презентаційний ролик ноутбука: відео
Компанія запевняє, що ноутбук здатен працювати близько 13 годин на одному заряді акумулятора в режимі одного екрана. Але залежно від завдань навіть більше. Відтворення відео на двох екранах забезпечить вас 10,5 години роботи. До того ж тут присутня технологія швидкого заряджання.
ASUS Zenbook DUO / Фото ASUS
Ціна
В офіційному магазині сьогодні ноутбук можна придбати з 108 499 гривень.