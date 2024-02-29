Характеристики

ASUS Zenbook DUO – це інноваційний двоекранний ноутбук із двома повнорозмірними сенсорними OLED-дисплеями з частотою оновлення 120 герців. Ви можете використовувати його як звичайний формфактор ноутбука, поставивши клавіатуру, або зробити клавіатурою другий екран – варіантів використання є багато, під різні потреби й завдання, пише 24 Канал.

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ASUS Zenbook DUO
Варіанти використання ASUS Zenbook DUO / Фото ASUS

  • Як уже зрозуміло, головною особливістю є екрани, які дають можливість швидко створити робочий простір з екраном діагоналлю до 19,8 дюйма.
  • За продуктивність відповідає процесор Intel Core Ultra 9 з підтримкою штучного інтелекту. Спеціальний чип NPU використовується для прискорення ШІ-завдань.
  • Оперативної пам'яті передбачено до 32 гігабайтів стандарту LPDDR5x.
  • Накопичувач – до 2 терабайтів.
  • На борту – Windows 11.
  • Передбачено інтуїтивне жестове керування.
  • Знімна повнорозмірна клавіатура ErgoSense з тачпадом може накладатися поверх другого екрану, або використовуватись окремо.
  • Ноутбук сумісний зі стилусом із підтримкою 4096 рівнів натискання.
  • Thunderbolt 4 передбачено дві штуки, USB 3.2 Type-A – один, HDMI 2.1 (TMDS), аудіороз’єм, Wi-Fi 6E.
  • Вага – 1,35 кілограма.

Презентаційний ролик ноутбука: відео

Компанія запевняє, що ноутбук здатен працювати близько 13 годин на одному заряді акумулятора в режимі одного екрана. Але залежно від завдань навіть більше. Відтворення відео на двох екранах забезпечить вас 10,5 години роботи. До того ж тут присутня технологія швидкого заряджання.

ASUS Zenbook DUO / Фото ASUS

Ціна

В офіційному магазині сьогодні ноутбук можна придбати з 108 499 гривень.