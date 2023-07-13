SONY A6700 має на меті заповнити цю прогалину, пропонуючи фотолюбителям і професіоналам високопродуктивну бездзеркальну камеру з матрицею APS-C.

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Особливості A6700

Попри схожість з попередніми моделями серії A6000, A6700 може похизуватися кількома покращеннями в дизайні. Зокрема, вона має більшу передню ручку, на якій розміщено зручний диск керування функціями. Камера оснащена електронним видошукачем з роздільною здатністю 2,36 млн точок і 3-дюймовим сенсорним екраном з роздільною здатністю 1,03 млн точок.

Дивно, але A6700 вдалося досягти компактного та легкого форм-фактору: вона на 35% менша та на 21% легша за бездзеркальну камеру Canon R7 вартістю 1500 доларів.



Компактна A6700 / Фото Sony

Під капотом A6700 знаходиться 26-мегапіксельний датчик BSI CMOS з розширеними можливостями автофокусування, включаючи розпізнавання об'єктів, завдяки інтеграції потужного процесора Bionz XR та спеціального блоку штучного інтелекту. Ця комбінація покращує обробку зображень та ефективність автофокусування, дозволяючи камері робити високоякісні знімки без особливих зусиль. Завдяки механічному та електронному затворам A6700 може знімати безперервні серії зі швидкістю до 11 кадрів на секунду.



ШІ в камері покращує обробку зображень та автофокус / Фото Sony

Що стосується можливостей відеозйомки, то A6700 підтримує запис відео у форматі 4K з повнопіксельним зчитуванням і передискретизацією для захоплення приголомшливих деталей. Вона також пропонує можливість записувати відео з роздільною здатністю 6K.

Універсальність камери ще більше розширюється завдяки можливості записувати відео 4K зі швидкістю 120 кадрів в секунду і кліпи Full HD зі швидкістю 240 кадрів в секунду. Крім того, вона підтримує профілі All-I і S-Cinetone, а також такі формати запису, як S-Log3, 4:2:2 і 10-біт.



Універсальна камера A6700 / Фото Sony

Процесор штучного інтелекту не тільки покращує розпізнавання об'єктів, але й сприяє більш плавному фокусуванню під час відеозапису та автоматичному кадруванню. A6700 оснащена 759-точковою системою фазового автофокусування, яку було розширено шляхом включення нових категорій розпізнавання об'єктів, таких як:

"Автомобілі",

"Літаки",

"Комахи".

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Ціна A6700

Фотолюбителі, які з нетерпінням чекають на появу A6700 у продажу, матимуть можливість придбати камеру вже наприкінці цього року. Компанія Sony встановила стартову ціну на рівні 1400 доларів. Для тих, хто бажає отримати повний комплект, набір з об'єктивом Sony PZ 16-60mm f/3.5-5.6 буде доступний за 1500 доларів, а набір із зум-об'єктивом Sony 18-135mm буде коштувати 1800 доларів.