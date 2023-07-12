Відомі як пристрій ConnectedRide, ці окуляри нагадують спортивні окуляри з додаванням світлофільтрів, а їх лінзи є взаємозамінними. Користувачі можуть гнучко регулювати рівень прозорості, замінюючи різні набори лінз, а також змінювати кривизну поверхні відповідно до своїх конкретних діоптрій, призначених медичними працівниками.

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Розташований на правій лінзі, крихітний проєктор проектує найважливіші дані, такі як швидкість, положення передачі, обмеження швидкості на конкретній дорозі та підказки навігації, прямо перед очима водія.



ConnectedRide – окуляри доповненої реальності від BMW / Фото BMW Motorrad

BMW пропонує два розміри окулярів ConnectedRide, що дозволяє покупцям вибрати найбільш підходящий варіант в залежності від відстані між зіницями.

Особливості ConnectedRide

Попри інтеграцію передової електроніки, окуляри мають тонкий дизайн, який вміщує акумулятор, здатний забезпечити до 10 годин безперервної роботи без необхідності підзарядки. Майбутні моделі мотоциклів BMW будуть сумісні з бездротовим підключенням до цих розумних окулярів, починаючи з електричного BMW CE 02, пропонуючи підвищену функціональність і зручність для водіїв.

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Ціна ConnectedRide

Ціна на окуляри BMW ConnectedRide починається від 690 євро, що робить цей передовий аксесуар привабливим варіантом для мотоциклістів, які прагнуть підвищити свою безпеку. Крім того, якщо все в цьому ґаджеті працює саме так, як розповідають в BMW, це справді зручний інструмент для водіїв мотоциклів і не тільки.