Електричний Hummer, відомий як Hummer with DSV, базується на цивільній версії військового автомобіля High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV). Рішення General Motors використовувати нову електричну платформу Ultium для цього військового концепту знаменує собою значний крок у напрямку електрифікації для військових потреб.

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Хоча модель Hummer може бути не першим вибором, який спадає на думку при розгляді електричних транспортних засобів, General Motors взяла на себе ініціативу використовувати електричну платформу Ultium для цього конкретного проєкту. Попри прогнози відносно низького попиту, компанія наважилася на обмежене виробництво, що призвело до отримання цінного досвіду, який в кінцевому підсумку сприяв створенню нового електричного пікапа Silverado.

Особливості військового Hummer EV

Військовий електромобіль має те саме шасі та силову установку, що й Hummer EV. Він оснащений надійною акумуляторною батареєю ємністю 200 кВт-год, що забезпечує достатню потужність для складних військових операцій. Однак, через більшу вагу та іншу аеродинаміку, очікується, що запас ходу автомобіля буде дещо меншим порівняно з цивільним Hummer EV, який заявляє про 530 км.

Представник GM Defense стверджує, що військовий Hummer все ще пропонує пристойні 480 кілометрів на одному заряді. Крім того, автомобіль оснащений дизель-генератором як резервним джерелом живлення в разі потреби.



Військовий Hummer EV / Фото GM

GM Defense вже продемонструвала свою майстерність у створенні електричних військових транспортних засобів у минулому. Раніше компанія розробила електричний пікап для армії США, оснащений батареєю на 66 кВт-год.

Дещо іронічне є в історії з розробкою спеціалізованого військового Hummer EV, особливо враховуючи, що оригінальний Hummer був по суті цивільною версією військового HMMWV, а тепер ми маємо військову версію цивільного Hummer.

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Оскільки цей новий електричний військовий транспортний засіб проходить суворі випробування, його продуктивність і можливості будуть ретельно відстежуватися. Його успіх може прокласти шлях до подальшої електрифікації військових флотів, сприяючи створенню більш чистого і сталого оборонного сектору.