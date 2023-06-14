Хоча на борту порома під час руху присутній капітан, сучасна автоматизація судна дозволяє мінімізувати людське втручання. Капітан виступає в ролі спостерігача, готового втрутитися в разі потреби, в той час, як найсучасніші алгоритми управління кораблем забезпечують точну навігацію у водах.

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MF Estelle – високотехнологічний транспорт

Широке тестування перед початком пасажирських перевезень підтвердило, що системи корабля володіють всебічною обізнаністю про довкілля, подібно до того, як це робить капітан-людина.

Ерік Нільссон, операційний менеджер компанії Torghatten, пояснив, що пором обладнаний низкою датчиків, включаючи радар, камери, лазерний лідар та ультразвукові сонари. Ці датчики збирають дані для забезпечення точного контролю курсу. Нільссон наголосив, що система може швидко коригувати курс порома за частки секунди, пристосовуючись до змін умов плавання або виявляючи перешкоди.

Як будуть використовувати пором

При довжині 10 метрів, MF Estelle може вмістити до 30 пасажирів і коштує близько 1,6 мільйона доларів. Вартість квитків на пором становить 3 євро в один бік.

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Torghatten планує розширити виробництво цих інноваційних поромів, зробивши їх доступними для використання не лише у Швеції, але й на міжнародному рівні. Це стало можливим завдяки співпраці між приватними і державними структурами за часткового фінансування з боку Європейського Союзу.