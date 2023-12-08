Розробники з команди Windows Insider пояснили, що якщо текст не виділено, відображається загальна кількість символів у документі.

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"Блокнот" продовжує розвиватися

Ця функція доповнює список удосконалень, зроблених у застосунку "Блокнот" протягом року, включаючи такі, як:

автозбереження,

введення вкладок для кращого управління документами,

темна тема інтерфейсу,

іконка "Шестерня" для інтерактивності та налаштувань.

Інші корисні доповнення

Паралельно з удосконаленням "Блокнота", Microsoft також зосередилася на покращенні розділу віджетів у Windows 11.

В останньому тестовому оновленні з'явилася можливість вимкнути стрічку новин і статей у віджетах, яка вже встигла добряче роздратувати багатьох користувачів.

Очікується, що це нововведення покращить загальний користувацький досвід, надаючи користувачам більше контролю над інформацією, представленою в розділі віджетів.

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Хоча ці нововведення наразі перебувають на стадії тестування, Microsoft може внести додаткові корективи, перш ніж зробити їх доступними для всіх користувачів Windows 11 на початку 2024 року.

Ці оновлення відповідають ширшій стратегії компанії, спрямованій на покращення зручності використання та функціональності операційної системи, що відображає сучасні технологічні тенденції.