Режим енергозбереження має багато спільного з режимом економії заряду акумулятора, передусім спрямований на збереження енергії. Однак загалом він має деякі відмінності.

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Користувачі, які обирають цей режим, повинні усвідомлювати, що це відбувається шляхом зниження продуктивності системи, що робить його менш придатним для таких видів діяльності, як ігри, або ресурсоємні задачі, як от робота з відео та графікою.

Як активувати режим енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження є простим процесом, доступним через меню швидких налаштувань або через меню налаштувань:

Перейдіть у розділ "Система"; Оберіть "Живлення", Далі "Енергозбереження" та активуйте режим.

Користувачі можуть увімкнути цю функцію або налаштувати її автоматичну активацію на основі відсотка заряду акумулятора пристрою. Наразі цей новий режим доступний для інсайдерів Windows 11 на каналі Canary.

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Для тих, хто не має доступу до цієї збірки, звичайний режим економії заряду акумулятора залишається доступним для всіх користувачів Windows 11. Крім того, користувачі можуть оптимізувати енергоспоживання, використовуючи функцію енергетичних рекомендацій системи, яка регулює певні параметри, такі як яскравість екрана, для підвищення енергоефективності.