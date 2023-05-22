Контракт на суму 3,4 мільярда доларів, укладений з Blue Origin, гарантує, що NASA матиме альтернативу Starship компанії SpaceX, який був обраний у 2021 році як основний місячний посадковий модуль для місії Artemis.

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Для чого NASA інша компанія

Рішення мати кілька варіантів посадкових апаратів має на меті підвищити надійність місії та забезпечити резервні можливості. Адміністратор NASA Білл Нельсон наголосив на важливості наявності іншого посадкового модуля, заявивши, що це забезпечить наявність обладнання, необхідного для наукових і технологічних розробок на поверхні Місяця.

Як Blue Origin планує висаджувати людей на Місяць

Очікується, що місячний посадковий модуль Blue Origin, названий Blue Moon, буде готовий до місії Artemis 5, посадка якої запланована на 2029 рік. Перед початком пілотованої місії будуть проведені масштабні випробування та повномасштабні оцінки систем, щоб гарантувати безпеку та функціональність посадкового модуля. Джон Кулуріс, віце-президент Blue Origin з місячних перевезень, пояснив, що ці приготування відбуватимуться приблизно за рік до того, як астронавти піднімуться на борт корабля.

Blue Origin передбачає запуск Blue Moon ракетою, про яку ще буде оголошено додатково, яка потім зістикується з Gateway, майбутнім місячним аванпостом на орбіті.

Астронавти стартують окремо на ракеті NASA Space Launch System на борту космічного корабля Orion.

Після зустрічі з Gateway двоє астронавтів пересядуть на Blue Moon і вирушать у тижневу подорож до південного полюса Місяця.

Чому саме Blue Origin

Вибір Blue Origin ґрунтувався на всебічній оцінці поданих пропозицій. Важливими факторами, що вплинули на рішення NASA, стали досвід, знання та партнерські відносини компанії з галуззю. Тісно співпрацюючи з партнерами по консорціуму, Blue Origin прагне застосувати уроки, отримані під час попередніх місячних місій, уникаючи пасток, з якими стикалися інші приватні компанії, що намагалися здійснити висадку на Місяць.

Lockheed Martin, один з партнерів Blue Origin, надасть циркулярний транспортер, який заправлятиме Blue Moon. Цей процес заправки дозволить посадковому апарату залишатися на "паркувальній орбіті" між місіями, зменшуючи витрати і підвищуючи операційну ефективність.

Хоча офіційні представники NASA не розкрили конкретних деталей про те, що зробило пропозицію Blue Origin такою привабливою, вони зазначили, що документація, яка пояснює це рішення, буде опублікована найближчим часом. Процес відбору на новий контракт HLS завершився в грудні, іншим претендентом був консорціум Northrop Grumman.

Перемога SpaceX, суди і робота над Starship

Присудження цього контракту відбулося після низки подій, пов'язаних з початковим вибором NASA компанії SpaceX для програми Artemis. Blue Origin і Dynetics, дві компанії, які програли конкурс, висловили незадоволення цим рішенням, що призвело до судового позову з боку Blue Origin, який ще більше відтермінував виконання контракту SpaceX.

Комітет Сенату США з питань асигнувань, визнаючи важливість наявності кількох постачальників, доручив NASA обрати другу компанію для пілотованого посадкового модуля в рамках місії Artemis. Після цього космічне відомство оголосило конкурс на укладення нового контракту HLS у 2022 році, в результаті якого успішну заявку подала компанія Blue Origin.

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Starship компанії SpaceX, основний посадковий модуль для Artemis, зіткнувся з низкою проблем, що призвело до затримок у випробуванні. Проблеми, пов'язані з оформленням документів, екологічною експертизою та технічними перешкодами, відсунули терміни першої висадки людини на Місяць.