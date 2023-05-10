Як NASA зможе транслювати хід місії онлайн

Традиційно NASA покладається на радіосигнали для передачі інформації з космосу на Землю. Однак у місії Artemis II агентство планує використовувати термінал лазерного зв'язку Orion Artemis II Optical Communications System (O2O). Цей надсучасний модуль буде встановлений на космічному апараті Orion і дозволить передавати відео високої чіткості в реальному часі з космосу на Землю.

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Щоб продемонструвати можливості цієї нової технології, NASA вже запустило в космос два супутники:

демонстраційний ретранслятор лазерного зв'язку (LCRD),

TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD).

Супутник TBIRD був особливо вражаючим, досягнувши швидкості передачі даних до 200 Гбіт/с.

Підготовка

NASA наразі готується до відправки в космос низькоорбітального модему і підсилювального терміналу LCRD (ILLUMA-T). Ця система буде доставлена на Міжнародну космічну станцію (МКС) до кінця року. Система ILLUMA-T, яка передаватиме дані на Землю, працюватиме разом з раніше запущеним супутником LCRD, створюючи потужну основу для застосування системи O2O.

Забігаючи наперед, місія Artemis II запланована на кінець 2024 року. Нещодавно NASA також оголосило список астронавтів, які облетять Місяць на борту космічного корабля "Оріон" і згодом повернуться на Землю. Якщо все піде за планом, третя місія програми "Артеміда" має відбутися у 2025 році і передбачатиме історичну висадку астронавтів на поверхню Місяця.

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Впроваджуючи технологію лазерного зв'язку, NASA прагне розширити межі космічних досліджень і забезпечити безпрецедентний досвід перегляду для людей на Землі. Можливість передавати HD-відео з космосу в режимі реального часу, безсумнівно, захопить аудиторію і надихне нове покоління ентузіастів космосу. Ми з нетерпінням чекаємо на місію Artemis II, і майбутнє космічного зв'язку виглядає яскравішим, ніж будь-коли раніше.