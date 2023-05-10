Після семигодинного виходу у відкритий космос з метою переміщення шлюзової камери з однієї частини Міжнародної космічної станції в іншу, російські космонавти Сергій Прокоп'єв та Дмитро Пєтєлін навмисно залишили чималу купу відпрацьованого обладнання, відпустивши його у відкритий космос.

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Що відомо

Спочатку один із космонавтів викидає в невагомість великий згорток з відпрацьованим обладнанням, промовляючи російською "Бувай". Через кілька секунд голос за кадром (судячи з усього, коментаторка, яка перекладає розмови росіян для західної аудиторії), повторює вже англійською: "Бувай, бувай". Згодом знову чутно російською: "Красиво пішло, так. Це буде зірка".

Судячи з усього, вони сподіваються, що цей згорток упаде в атмосферу Землі й згорить, не досягнувши поверхні планети. Зокрема, на самому початку короткого відео чути розмови про те, що "це більше непотрібно і воно згорить в атмосфері".

Хоча це був навмисний акт, експерти попереджають, що загублені чи навмисне залишені частини спорядження астронавтів можуть поглибити існуючу проблему космічного сміття, якого сьогодні вже настільки багато, що воно становить реальну небезпеку для супутників та самої МКС. Розганяючись до колосальних швидкостей, навіть дрібний шматочок сміття, розміром з піщинку чи лусочку фарби, може пошкодити обшивку корабля чи скафандр.

Міністерство оборони США сьогодні відстежує на орбіті Землі понад 23 000 уламків, що перевищують розмір бейсбольного м'яча. За оцінками експертів, космічний простір навколо нашої планети захаращений приблизно 100 мільйонами уламків діаметром близько одного міліметра. Зіштовхуючись між собою, великі уламки (наприклад, відпрацьовані ступені ракет), розпадаються на дрібніші, які вже неможливо відстежити.

Варто зазначити, що спалювання сміття в атмосфері стало для космічної станції звичною практикою, однак цей процес відбувається дещо інакше. Непотрібні речі поміщаються у спеціальний вантажний космічний корабель Cygnus, щоб він і сміття всередині нього згоріли при вході в атмосферу.