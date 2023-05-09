Ракета-носій Changcheng-2F, яка вивела космічний літак на низьку навколоземну орбіту, має максимальне корисне навантаження близько восьми тонн. Розмах крил космічного літака становить трохи більше, ніж 4,2 метра, що дозволяє йому поміститися під головним обтічником.

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Навіщо Китаю секретний космоплан

Розробка багаторазових космічних апаратів є ключовою частиною дорожньої карти космічного розвитку Китаю, яка була прийнята в 2017 році. У 2019 році було проведено випробування прототипу суборбітального корабля багаторазового використання, а в 2020 році експериментальний китайський космічний літак здійснив свій перший чотириденний політ на навколоземну орбіту.



Китайський засекречений космоплан / Фото CNSAWatcher

Під час другого орбітального польоту космічний корабель змінив орбіту і виконав низку маневрів, включаючи підготовку до повернення на Землю. Початкова орбіта апарату становила 346 на 593 кілометри з нахилом 50 градусів, а згодом її підняли до 597 на 608 кілометрів.

Хоча 276-денна тривалість польоту є рекордом для китайської космонавтики, вона не дотягує до світового рекорду, встановленого американським космічним літаком X-37B, який завершив 908-денний політ перед поверненням на Землю.



Секретний американський космоплан Boeing X-37B / Фото NASA

Попри засекречені параметри китайського космічного літака, його успішні орбітальні польоти демонструють значний прогрес у космічній програмі Китаю. Розробка багаторазових космічних кораблів, здатних доставляти вантажі і людей на навколоземну орбіту, має вирішальне значення для довгострокової стійкості дослідження і використання космосу.

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Оскільки Китай продовжує розвивати свою космічну програму, цілком ймовірно, що в найближчі роки ми побачимо ще більше досягнень і успіхів. Успішне завершення другого орбітального польоту експериментального космічного літака багаторазового використання є лише одним з численних кроків, адже Китай має доволі амбітні плани щодо освоєння Місяця та Марса.