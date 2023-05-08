Причина таких висновків – не в питаннях рівноправності чи, як пише джерело, намаганні компенсувати багаторічне домінування чоловіків у космосі, а в тому, що жінки будуть ефективнішими в довгостроковій космічній місії. Марс, хоч і є відносно близьким до нас, вимагає великих зусиль і витрат на підтримання колонії чи навіть звичайного польоту туди й назад. А такий підхід дозволить їх зменшити.

Цікаво Несправний китайський марсохід знайшов докази відносно недавньої появи води

Які переваги

Подібні пропозиції звучать уже не вперше. Наприклад, у 1959 році пропонували відправляти в космос жінок, оскільки їхнє тіло менше важить і витрачає менше кисню. До дискусії також повертались у 2000 році.

Тепер нове дослідження Європейського космічного агентства (ESA) вирахувало:

У середньому жінка-космонавт споживатиме на 26% менше калорій.

На 29% менше кисню.

На 18% менше води, ніж середній космонавт чоловічої статі.

Різниця суттєва, особливо для тривалого польоту. Так, якщо місія на Марс триватиме трохи менше трьох років (1080 днів), що цілком імовірно, то екіпажу з чотирьох жінок знадобиться на 1700 кілограмів їжі менше, ніж чоловічому екіпажу. А це приблизно 10% вантажопідйомності важкої ракети SpaceX Falcon Heavy. Тобто можна буде взяти більше наукового обладнання та іншого корисного спорядження.

Ще одним цікавим висновком, до якого прийшли вчені ще у 2000 році, є те, що повністю жіночі групи набагато частіше обирають неконфронтаційні підходи до вирішення міжособистісних проблем, і, безумовно, більш схильні вирішувати ситуацію, не вдаючись до насильства. Це може стати великою перевагою під час подорожі на Марс, де екіпаж повинен жити в тісних приміщеннях протягом 2-3 років. Численні соціологічні дослідження показали, що жінки, в цілому, більш схильні до співпраці й менш схильні до ієрархічних соціальних структур.