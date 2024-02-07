Bluesky, децентралізована платформа мікроблогів, запущена колишнім генеральним директором Twitter Джеком Дорсі. Хоча, судячи з того, як самі розробники описують структуру правління, Дорсі практично не залучений до розробки та взагалі діяльності компанії.

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Трохи більше року Bluesky працював за моделлю "тільки за запрошенням", яка дозволяла користувачам створювати обліковий запис лише за умови, якщо вони отримали спеціальний код (інвайт) від того, хто вже зареєстрований. Один-два інвайти з'являлися раз на тиждень, але час від часу Bluesky роздавав нові коди активації поза чергою людям зі списку очікування. Ця стратегія перші місяці забезпечувала соцмережі постійний ажіотаж, особливо в ті дні, коли Ілон Маск влізав у черговий скандал, спричиняючи відтік людей зі своєї соцмережі X. Згідно з останніми даними, сьогодні сервісом користується понад два мільйони людей.

Тепер творці вирішили покінчити з такою моделлю поширення доступу й відкривають свою соцмережу для всіх. У вівторок Bluesky оголосив, що тепер будь-хто може безкоштовно створити обліковий запис на платформі.

Протягом минулого року ми використовували коди-запрошення, щоб допомогти нам керувати зростанням, поки ми створювали такі функції, як інструменти для модерації, кастомні стрічки та багато іншого. Тепер ми готові до того, щоб до нас приєднався будь-хто,

– написала команда соцмережі.

У дописі з цим оголошенням також з'явилася інформація про деякі майбутні функції, зокрема, можливість для сторонніх розробників самостійно розміщувати сервери, підключені до ширшої мережі Bluesky.

Варто зазначити, що Bluesky досі не виглядає, як готовий до запуску. Він не має цілої низки базових функцій, довго запускається, повільно реагує та й загалом має дещо застарілий інтерфейс з точки зору сучасних трендів. Чим займалися всі два останні роки розробники, не зовсім ясно.

Можна лише сподіватися, що публічний доступ піде Bluesky на користь, збільшивши базу користувачів. Досі не до кінця ясно, як компанія збирається заробляти. Джек Дорсі та інші керівники давали зрозуміти раніше, що вони не зацікавлені в монетизації за рахунок реклами. Натомість вони збиралися пропонувати деякі платні функції.